Carlo Ancelottin mukaan urheilussa ei voi puhua epäonnistumisesta.

Jalkapallon espanjalaista jättiläistä Real Madridia luotsaava Carlo Ancelotti ylisti maanantaina koripalloliiga NBA:ssa pelaavaa supertähteä Giánnis Antetokoúnmpoa.

Milwaukee Bucksia edustavalta kreikkalaiselta kysyttiin viime viikolla, oliko kausi hänen mielestään epäonnistunut. Runkosarjassa eniten voittoja ottanut Bucks putosi pudotuspelien avauskierroksella Miami Heatille voitoin 1–4.

Kysymyksen lytännyt Antetokoúnmpo vastasi, ettei urheilussa ole epäonnistumisia vaan vain askeleita kohti menestystä. Matkan varrelle mahtuu sekä hyviä että huonoja päiviä.

”Se, mitä hän sanoi, oli mahtavaa. Minulla ei ole siihen mitään lisättävää”, Ancelotti sanoi maanantaina medialle uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Urheilussa ja elämässä ei voi puhua epäonnistumisesta. Epäonnistuminen on vain sitä, kun et yritä tehdä jotain parhaasi mukaan. Se on epäonnistumista.”

Turun Palloseuran valmentaja Raimo Helminen kätteli Rauman Lukon SM-kultajoukkueen toukokuussa 2021. ”Joku viisas sanoi, että meidän pojat eivät hävinneet. Ne vaan eivät voittaneet tänään”, Helminen sanoi ratkaisufinaalin jälkeen C Morella.

Mestaruutta puolustava Real majailee Espanjan jalkapalloliigan kakkospaikalla kuusi kierrosta ennen sarjan päätöstä. FC Barcelona johtaa sarjaa 11 pisteen erolla.

Real kohtaa tiistaina vieraskentällä nelossijalla olevan Real Sociedadin. Barcelona kohtaa aiemmin samana päivänä kotikentällään Osasunan.

”Urheilussa häviät enemmän kuin voitat”, italialaisluotsi sanoi mestaruuksiin viitaten.

Antetokoúnmpon sanat ovat herättäneet ihastusta ympäri maailmaa, mutta sekä hän että Ancelotti seuraavat kommenteissaan jääkiekkolegenda Raimo Helmistä.

Helminen lausui keväällä 2021 ikimuistoiset sanat kun hänen valmentamansa Turun Palloseura joutui katsomaan Rauman Lukon SM-kultajuhlia hopeamitalit kaulassaan.

”Joku viisas sanoi, että meidän pojat eivät hävinneet. Ne vaan eivät voittaneet tänään. Olemme ylpeitä jätkien venymisestä, vanumisesta ja taistelusta päivästä yksi tähän päivään saakka”, Helminen sanoi tuolloin C Morella.