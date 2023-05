Autosport kertoo 64-vuotiaan Neweyn jatkosopimuksesta.

Red Bullin F1-tallin palveluksessa vuodesta 2006 työskennellyt Adrian Newey jatkaa tutuissa tehtävissään, kertoo Autosport. Suunnittelijavelhoksi kuvaillun 64-vuotiaan britin sopimus olisi päättynyt tämän vuoden lopussa.

”Adrian on ollut alusta asti yksi peruspilareista. Hänellä on hallussa monet osa-alueet ja mittava kokemus. Lisäksi tapa, jolla hän työskentelee nuorten jätkien kanssa on mahtava. Hän on yhtä motivoitunut kuin hän on ollut aina”, tallipäällikkö Christian Horner kehui Autosportille.

Red Bull on voittanut Neweyn aikakaudella kuusi kuljettajien ja viisi valmistajien maailmanmestaruutta. Hän pääsi aiemmin menestyksen makuun McLarenin ja Williamsin palkkalistoilla.

Suomalainen F1-legenda Mika Häkkinen voitti autourheilun kuninkuusluokan maailmanmestaruudet Neweyn suunnittelemilla hopeanuolilla 1998 ja 1999.