”Sanat eivät riitä kertomaan, kuinka pahoillamme olemme siitä, ettemme osoittaneet enempää rakkautta Leedsin pelipaitaan pukeutuneelle nuorukaiselle, joka näkyy videolla”, Leedsin pelaajat ilmaisivat viestissään.

Englannin Valioliigassa pelaavan Leedsin jalkapalloilijat pyysivät maanantaina seuran kotisivuilla anteeksi käytöstään seuran nuorta kannattajaa kohtaan. Sosiaalisessa mediassa levisi sunnuntaina video, jossa Leedsin pelaajat olivat lähdössä hotelliltaan Bournemouthissa.

Pelaajien lähtöä seurasi kannattajia, joista osalla oli nimikirjoitusvihko käsissään. Videon perusteella pelaajat eivät kuitenkaan kiinnittäneet faneihin minkäänlaista huomiota kävellessään näiden ohitse. Leedsin pahoitteluviestissä mainittu nuori kannattaja yritti saada pelaajien huomion muun muassa vilkuttelemalla heille – tuloksetta.

Pelaajat kertoivat tekevänsä ottelupäivinä kävelyn, jota ennen ja jonka jälkeen he pysähtyvät kuvia ja nimikirjoituksia varten.

”Ei kuitenkaan ole mitään tekosyytä olla huomioimatta faneja. Jos videolla olevan, Leedsin paitaan pukeutuneen fanin vanhemmat voisivat ilmoittaa meille itsestään, olisimme kiitollisia”, pelaajien viestissä todettiin.

Leedsin kausi on ollut tahmea, ja joukkue hävisi sunnuntaina vieraissa Bournemouthille 1–4. Leeds on sarjataulukossa sijalla 16, mutta eroa putoamisviivan huonommalle puolelle on vain piste. Pelaajat pahoittelivat myös huonoa pelaamistaan.

”Leedsin kannattajat matkustavat sankoin joukoin ympäri maata ja ansaitsevat enemmän kuin tämän”, viestissä todettiin sunnuntain esityksestä.