Tikka vahvistaa ensi kaudella Ruotsin pääsarjaseura HV71:tä.

Jääkiekon Liigassa kahdeksan kautta pelannut keskushyökkääjä Tommi Tikka vahvistaa ensi kaudella Ruotsin pääsarjaseura HV71:tä.

”Tommista saamme työteliään sentterin, jolla on kaikki mahdollisuudet nousta yleisön suosikiksi. Hän on hyvässä iässä, ja hänellä on takana muutama hieno kausi, jotka on palkittu maajoukkuepeleillä”, urheilujohtaja Kent Norberg kuvaili HV71:n verkkosivuilla 28-vuotiasta suomalaista.

Tikka aloitti liigauransa Vaasan Sportissa ja pelasi sen jälkeen Hämeenlinnan Pallokerhossa. Menneellä kaudella hän summasi Tampereen Ilveksessä runkosarjassa pisteet 17+13=30 ja pudotuspeleissä 3+5=8 ja kuului SM-pronssijoukkueen kulmakiviin.

Tikka pelasi kauden aikana myös seitsemän A-maaottelua tehoin 2+1=3 ja kuului Leijonien MM-leiriryhmään vielä viime viikolla. Hän ei mahtunut tällä viikolla Tšekissä pelaavaan miehistöön, joka valmistautuu MM-kotikisoihin.