Snooker on mainio tv-laji, mutta todelliseen hypetykseen Britannian ja Kiinan ulkopuolella tarvittaisiin turnauksia ympäri Eurooppaa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Snookerin MM-kisat nostattivat lajin otsikoihin myös maissa, joissa snooker ei aina kovinkaan suosittua ole. Aika moni tietää snookerin supertähden Ronnie O’Sullivanin, mutta siihen tietämys usein jääkin.

MM-kisat on huomattu aiemminkin, mutta tällä kertaa lisää huomiota tuli voittajasta, belgialaisesta Luca Brecelistä, joka on vuosiin Britannian ulkopuolelta tuleva mestari.

Brecel, 28, on jo pitkää tahkonnut ammattilaisturnauksia, mutta hän erottuu kansalaisuutensa lisäksi muutenkin useista brittipelaajista. Brecel on rohkea pelaaja, joka hyökkää aina, kun siihen on mahdollisuus.

Esimerkiksi MM-finaalin vastustaja Mark Selby pelaa perinteisen snookerin kaavalla: jos pussitus ei ole aivan varma, hän turvautuu turvalyöntiin eli valkoisen pallon sijoittamiseen hankalaan paikkaan ilman pussitusta.

Brecel ja myös esimerkiksi kiinalainen Si Jiahui (hävisi välierän Brecelille) ovat osoittaneet, että snookerissa hyökkäyskin voi olla paras puolustus.

Voiton huumassa Brecel ennusti, että snookerin suosio räjähtää Euroopassa. Belgiassa buumi lienee todellisuutta, mutta tekeekö snookerin ammattilaiskiertue asialle jotain? Hyödyntääkö se Brecelin voiton?

Vastaus on: eipä juuri. Kaiken lisäksi kausi päättyi MM-kisoihin. Seuraava ammattilaisturnaus pelataan kesä-heinäkuussa, mutta mestaruusliiga [Championship League] ei ole suurten otsikoiden turnaus.

Suomessa on kesäkuussa mahdollisuus nähdä kahden ammattilaisen ja myös MM-kultaa voittaneen pelaajan pelaamista, kun Mark Williams ja Stuart Bingham osallistuvat turnaukseen Valkeakoskella eli kaukana kirkkaista parrasvaloista.

Ensi kauden ammattilaisturnauksista suurin osa pelataan Britanniassa, muutama Kiinassa ja Saksassa sekä yksi Thaimaassa.

Pääosin maksutelevisiossa ja suoratoistopalveluissa näkyvät turnaukset eivät juurikaan nouse puheenaiheiksi ennen kuin kauden päättävä MM-turnaus pelataan Sheffieldin Crucible-teatterissa.

Potentiaalia kyllä on: snookerin MM-finaali kiinnosti tv-kanava Kutosella enemmän kuin jääkiekon Ruotsi–Suomi-maaottelu. MM-finaalin keskikatsojamäärä oli noin 130 000 ja tavoitettavuus lähes 400 000. Lätkällä samat luvut olivat 77 000 ja 259 000.

Snooker on mainio tv-laji, mutta todelliseen hypetykseen Britannian ja Kiinan ulkopuolella tarvittaisiin turnauksia ympäri Eurooppaa. Siihen taas vaadittaisiin sponsoreita, jotka toisivat satojen tuhansien eurojen palkintorahat tiskiin. Ammattilaiset kun pussittavat rahan voimalla.

