Seagullsin tehokkain pelaaja oli René Rougeau. Helsinkiläisjoukkue matkusti jo Kuortaneelle maanantaina, jotta matka-aika olisi lyhyempi.

Kauhajoki

Jos yleisön metelistä tekee johtopäätöksiä, Kauhajoen kotietu ensimmäisessä Korisliigan finaalissa oli valtaisa. Oranssi yleisömeri piti ääntä kotijoukkueen puolesta, kun Seagullsin puolia pitäneitä oli kourallinen.

Silti kentältä poistui voittajana vierasjoukkue. Seagulls piti kotijoukkueen poikkeuksellisen pienessä pistemäärässä ja haki voiton pistein 70–54.

Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso ylisti joukkueensa työmoraalia ja suunnitelman pitämistä. Laakson mukaan puolustuspeli oli yksi joukkueen parhaista tänä vuonna.

”Olen todella tyytyväinen tähän meidän esityksen. Puolustuspään tekeminen lämmittää. Kun saa Karhubasketin jäämään 54 pisteeseen täällä upealla areenallaan, se on aivan erinomainen suoritus puolustuksellisesti. Suurin osa niistäkin pisteistä oli aika vaikeita heittoja esimerkiksi kättä vastaan”, Laakso sanoi.

Helsingistä Kauhajoelle on neljän tunnin ajomatka, joten helsinkiläisten vähyys katsomon puolella oli ymmärrettävää. Seagullsin joukkuekin oli viettänyt edellisen yön Kuortaneen urheiluopistolla.

”Mentiin eilen [maanantaina] illansuussa. Harjoittelimme vähän ja menimme nukkumaan. Aamulla harjoittelimme. Matkaa tänne oli tunnin verran, sen takia menimme, että se lyhenisi”, Laakso kertoi.

Jari ja Tiina Alanen olivat seuraamassa ottelua Kauhajoella.

Harvoina Seagulls-kannattajina katsomosta erottuivat Tiina ja Jari Alanen.

Alaset ovat Kurikasta, mutta Seagullsin joukkoihin asettumiseen on looginen syy.

”René Rougeau on vävypoikamme. Siirryimme fanittamaan Seagullsia hänen mukanaan. Sydän on myös Kauhajoella, kun se on lähellä”, Tiina Alanen sanoi.

Rougeau pelasi uransa ensimmäiset Suomen kautta Kauhajoella. Hän siirtyi Seagullsiin täksi kaudeksi.

Vielä Rougeaun Kauhajoen vuosina Karhubasket ei pelannut täksi kaudeksi auenneessa uudessa areenassaan.

”Vanhassa hallissa tunnelma oli vielä tiiviimpi. Isoon tilaan pitää tottua. Mutta on ehdottomasti hieno areena tänne suuntaan”, Jari Alanen sanoi.

”Eihän tämän parempia puitteita voi olla. Helsinki voisi ottaa oppia täältä vähän”, Tiina Alanen komppasi.

Rougeau oli lopulta ottelun ykköspistemies 19 pisteellä.

Mestaruus vaatii neljä voittoa. Finaalisarja jatkuu Helsingissä perjantaina.