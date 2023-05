Joel Pohjanpalon menestyskaudessa näkyy siirtyminen Leverkusenin epävarmuuden vuosista Venetsian varmuuden vuosiin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen

Neljä maalia yhdessä ottelussa on varsin harvinainen työpäivä kenelle tahansa huippuhyökkääjälle.

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Joel Pohjanpalo, 28, pelaa uransa parasta kautta, ja on sellaisessa vireessä, että maaleja saattaa tulla hyvänä päivänä roppakaupalla.

Pohjanpalo onnistui tekemään Serie B:n kotiottelussa Modenaa vastaan neljä maalia vappupäivänä ja siirtyi samalla jakamaan Serie B:n maalipörssin ykkössijaa.

Pohjanpalo on tehnyt tällä kaudella 34 ottelussa 17 maalia ja antanut kuusi maalisyöttöä.

Pohjanpalo on ollut aina lahjakas hyökkääjä, ja hän on pystynyt tekemään maaleja erilaisissa ympäristöissä ja hyvissä sarjoissa, kuten Bundesliigassa ja Kakkos-Bundesliigassa.

Pohjanpalon onnistumiseen tällä kaudella vaikuttanevat hänen kokemuksensa, uran siirtyminen jalkapalloilijan huippuvuosiin, seuralta saatu luottamus ja itseluottamuksen tuoma rentous.

Useiden tutkimusten mukaan jalkapalloilijoiden uran huippuvuodet osuvat ikävuosiin 25–27. Pohjanpalo täytti viime vuonna 28.

Viime kaudella Turkin liigassa hän pelasi sarjapeleissä enemmän (2 112 minuuttia) kuin kertaakaan aiemmin uransa aikana ja teki kauden aikana enemmän sarjamaaleja (16) kuin kertaakaan aiemmin yhdessä kaudessa.

Sama kehitys on jatkunut tällä kaudella. Nyt hän on pelannut 2 660 minuuttia Serie B:ssä. Pohjanpalon peliminuuttien ja maalien määrä kertoo ennen kaikkea siitä, miten vahva hänen asemansa on Veneziassa.

Pohjanpalo oli lähes yhdeksän vuoden ajan Bayer Leverkusenin pelaaja. Ensin lainapelaaja ja sitten sopimuspelaaja, jota Leverkusen lainaili ympäri Saksaa ja myöhemmin Turkkiin. Leverkusenissa hän ei koskaan saanut odottamaansa vastuuta.

Venezia osti Pohjanpalon Leverkusenilta parilla miljoonalla eurolla ja teki monivuotisen sopimuksen. Venezia luotti Pohjanpaloon ja osoitti sitoutuneisuutensa pelaajaan antamalla paljon peliaikaa.

Itseluottamuksen merkityksestä puhutaan paljon urheilijoiden kohdalla. Pari vuotta sitten julkaistun meta-analyysin mukaan itseluottamuksen suhde suorituskykyyn on kuitenkin suuruudeltaan pieni.

Onko itseluottamuksella sittenkään ratkaisevan suurta merkitystä esimerkiksi Pohjanpalon tämän kauden onnistumisiin? Olisiko sittenkin suurempi merkitys turvallisuuden ja luottamuksen tuomalla rentoudella?

Yksi osoitus rentoudesta on se, että Pohjanpalo on jo kahdesti ottelun jälkeen naurattanut Venezian kannattajia hakemalla ottelun jälkeen stadionin kulmakioskista oluttuopin itselleen. Ensimmäisellä kerralla tempaus herätti suurtakin huomiota Italiassa. Vappupäivänä se oli jo tuttu juttu kannattajille ja medialle.

Oluen juominen kentän laidalla on eräänlaista hassuttelua. Showmiehen elkeitä Pohjanpalolla on aina ollut, mutta nyt hän näyttää myös osaavan nauraa itselleen.

Samanlaisilla keinoilla Leverkusenin maalivahti Lukas Hradecky on naurattanut kannattajia Saksassa.

Pohjanpalo on osannut vetää Venetsiassa oikeista naruista ja hänestä on tullut kannattajien rakastama pelaaja. Hän on vuosikymmeniin ensimmäinen seuran pelaaja, joka asuu Venetsiassa, ja sitäkin seikkaa kannattajat arvostavat.

Pohjanpalon menestyskaudessa näkyy siirtyminen Leverkusenin epävarmuudesta Venetsian varmuuden vuosiin.