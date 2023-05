Iivo Niskasen yrityksen tilikauden tulos on selvillä.

Hiihtotähti Iivo Niskasen yritys Iivo Niskanen Oy saavutti viime tilikaudella kelpo tuloksen.

Yritys teki 31. joulukuuta 2022 päättyneellä tilikaudella 288 000 liikevaihdolla voittoa 205 000 euroa.

Edellisellä tilikaudella voittoa oli kertynyt 281 000 euron liikevaihdolla 218 000 euroa.

Viideltä viime tilikaudelta voittoa on kertynyt yhteensä yli miljoona: 1 115 300 euroa. Yrityksen taseen loppusumma on tuoreimman tilikauden jälkeen on 979 000 euroa.

Niskasen yritys on todella varakas. Sillä on pankkitilillään 360 000 euroa ja sijoituksia yli 400 000 eurolla. Velkaa firmalla ei ole.

Niskasen yrityksen suurin liikevaihto ja paras liikevoitto olivat 31. joulukuuta 2020 päättyneellä tilikaudella. Silloin 413 000 euron liikevaihdolla tuli voittoa 305 000 euroa.

Yrityksen toiminta on käynnistynyt syyskuussa 2017. Sen kotipaikka on Sotkamo ja toimialaksi ilmoitetaan ”muu urheilutoiminta”.

Iivo Niskanen, 31, on hiihdon maailmanmestari ja kolminkertainen olympiavoittaja. Hänen tuorein arvokisakultansa on Pekingin olympiakisoista 2022. Hän saavutti samoissa kisoissa myös hopeaa ja pronssia.