Chelsea kertoi tiistaina, että keskikenttäpelaaja Fran Kirby joutuu pitkälle kuntoutusjaksolle.

Englannin naisten jalkapallomaajoukkue koki tiistaina jälleen uuden takaiskun, kun Chelsea kertoi keskikenttäpelaaja Fran Kirbyn joutuvan pitkälle kuntoutusjaksolle. 29-vuotias Kirby on Englannin maajoukkueen tärkeimpiä pelaajia ja oli viime vuonna voittamassa maajoukkueen kanssa Euroopan mestaruutta.

Kirby kertoi itse sosiaalisessa mediassa kuntoutumisessaan tulleesta takaiskusta.

”Valitettavasti muutaman kuukauden kuntoutumisen jälkeen tehtiin päätös siitä, että joudun polvileikkaukseen. Yritin parhaani välttääkseni sen, mutta valitettavasti edistymiseni [kuntoutuksessa] on ollut rajallista polviongelman takia”, Kirby kertoi Twitterissä.

”Olen todella pettynyt joutuessani kertomaan tästä. Tämä tarkoittaa, että kauteni on ohitse enkä pääse MM-kisoihin kesällä.”

Englannin maajoukkueen päävalmentaja Sarina Wiegman on saanut paljon huonoja uutisia viime aikoina. Maajoukkueen kapteeni Leah Williamson on sivussa MM-turnauksesta polven eturistisidevamman takia. Lisäksi EM-turnauksen paras maalintekijä ja parhaaksi pelaajaksi valittu Beth Mead on todennäköisesti myös sivussa MM-turnauksesta eturistisidevamman takia.