Wilderin Rolls Roycen rekisterikilvet oli peitetty ja lasit laittomasti tummennettu.

Nyrkkeilyn raskaansarjan iskijä Deontay Wilder pidätettiin tiistain vastaisena yönä Los Angelesissa, kertovat muun muassa Boxing Insider ja TMZ. Wilderin autosta löytyi piilotettu ase ja kannabista.

Wilderin auto, Rolls Royce, herätti poliisin huomion, sillä siinä oli peitetyt rekisterikilvet ja laittomasti tummennetut ikkunat. Mediatietojen mukaan autossa tuoksui vahvasti kannabikselta.

Wilder pidätettiin, mutta hänet päästettiin vapaaksi 35 000 dollarin (32 000 euron) takuita vastaan.

Wilderin hallussa oli yhdeksänmillimetrinen automaattiase, jonka hallussapito lasketaan vakavaksi rikokseksi. Yhdeksänmillimetristä pidetään järeänä käsiaseena.

Wilder, 37, julkaisi vapauttamisensa jälkeen Twitterissä viestin: ”Olisin mieluummin turvassa kuin pahoillani. Loppu.”

Wilderin viimeisin ottelu on lokakuulta, jolloin hän tyrmäsi avauserässä Suomen Robert Heleniuksen. Wilder on otellut ammattilaisena 46 kertaa, joista voittoja on 43. Ainoat tappionsa, kaksi kertaa peräkkäin, hän koki vuosina 2020 ja 2021 Tyson Furylle.

Wilderin on arvioitu kohtaavan seuraavan kerran kehässä joko Andy Ruizin tai Anthony Joshuan. Molemmat ovat entisiä raskaansarjan mestareita.