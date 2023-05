Kiekko-Espoon aikomus on jättää liigalisenssihakemus ensi syksynä, kun Jokerien Mestis-taival on vasta alkanut.

Mestiksen hallitsevan mestarin Kiekko-Espoon riveistä kommentoidaan Jokerien projektia edelleen varsin rajallisesti.

Jokerien Mestikseen tulo sai sinettinsä tällä viikolla, joten ensi kaudella Kiekko-Espoo ja Jokerit muodostavat sarjaan pääkaupunkiseudun taisteluparin.

”Lähtökohtaisesti fokus on omassa tekemisessä ja eteenpäin viemisessä, niin kuin olemme aina sanoneet. Jokereille on nyt löytynyt paikka suomalaisesta jääkiekkokentästä. Se, että Jokerit tulee paikallisvastustajaksi on meidän kannalta hyvä asia”, sanoo Kiekko-Espoon puheenjohtaja Ami Rubinstein.

Esimerkiksi Jokerien projektia vetävän taustaryhmän vaihtumista kevään aikana Rubinstein ei halua tarkemmin kommentoida. Hän viittaa siihen, että taustaryhmä on kelvannut lisenssitoimikunnalle.

”Jos ajatellaan brändin ja Jokerien tulevaisuutta, on tärkeää, että seura on vakaalla ja hyvällä pohjalla. Se on pääasiallinen kriteeri.”

Rubinstein sanoo, että odotusarvo on, että ihmisiä kiinnostavat joukkueiden pelaamat paikallispelit, jotka ovat Mestiksen mittapuulla kovia otteluita.

”Kyllä tietysti odotusarvo on heidän tavoitteisiinsa ja puheisiinsa viitaten, että Jokerit on erittäin kovatasoinen joukkue ja hyvä tasonmittari.”

Jokerit kertoi keskiviikon tiedotteessaan, että joukkuetta rakennetaan omien juniorien ympärille.

”Joukkueen runko muodostuu Jokerien omista junioreista, ja sitä täydennetään tarkkaan mietityillä täsmähankinnoilla. Tuhlailemaan emme lähde, vaan pelaajabudjetti pidetään taloudellisesti kestävänä. Tavoitteemme on saada jalkeille erittäin kilpailukykyinen joukkue jo ensi kaudella”, sanoi taustayhtiön edustaja Mikko Saarni seuran tiedotteessa.

Jokerit pelaa kotiotteluistaan suurimman osan Keravalla, jossa joukkueen on tarkoitus pelata 15 runkosarjan kotiotteluaan. Nordenskiöldinkadulla Jokerit esiintyy yhdeksässä ottelussa.

Kiekko-Espoolla on hyvin menneen kauden jäljiltä perusteita terveeseen itseluottamukseen. Tarkoitus on edelleen jättää liigalisenssihakemus lokakuussa.

Jokerien paluun sävyttämä Mestis-kausi on alkutekijöissään siinä vaiheessa, kun Kiekko-Espoo jättää hakemustaan.

Mestiksen finaaleita seurasi Espoossa enimmillään yli 5 000 katsojaa, joten kiinnostusta menestystaipaleen huippuhetkillä löytyi.

”Uskomme, että olemme pystyneet osoittamaan vaadittuja asioita, jotta olisimme Liigaa kiinnostava joukkue”, Rubinstein sanoo.

Mestis on saanut Jokerien paluun vetämänä viime aikoina runsaasti julkisuutta. Rubinstein uskoo, että sarjan kiinnostavuus on ollut vuosi vuodelta paranemaan päin.

”Kiinnostavuuden nostamiseksi on tehty määrätietoisesti työtä. Meillä on hyvää arvopohjaista yhteistyötä, kuten Veripalvelun kanssa jo useamman vuoden. Nyt kun koronavuodet ovat takana, meillä on hyvä pohja jatkaa.”

Mestiksen lisenssi ensi kaudeksi on myönnetty 13 joukkueelle. Viime kaudella sarjassa pelanneista joukkueista Heinolan Peliitat ei saanut lisenssiä.