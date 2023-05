Joel Pohjanpalo iski hurjat lukemat – on seuransa ainoa tällä vuosi­tuhannella

Pohjanpalo teki vappupäivänä Modenaa vastaan peräti neljä maalia. Hän on tehnyt Venezialle tällä kaudella jo 17 maalia.

Neljän maalin pelin vappupäivänä pelannut Joel Pohjanpalo teki seurassaan varsin harvinaisen tempun.

Veneziassa Italian Serie B:ssä pelaava Pohjanpalo on seuran verkkosivujen mukaan ensimmäinen, joka tekee neljä maalia samassa ottelussa tällä vuosituhannella.

Venezia voitti ottelunsa Modenaa vastaan Pohjanpalon maalien avittamana 5–0. Seuran mukaan viiden maalin voittomarginaali on suurin sitten vuoden 1966, jolloin joukkue voitti Pro Patria -nimisen joukkueen 6–1. Viiden maalin tekeminen joukkueelta on onnistunut viimeksi samana vuonna, jona Pohjanpalo itse syntyi: 1994.

Seura on myös tarkastellut viittä Euroopan suurinta liigaa sekä näiden alapuolella pelattavia toisen sarjaportaan sarjoja. Pohjanpalo, 28, on Venezian mukaan vasta neljäs pelaaja, joka on tehnyt tällä kaudella neljä maalia näissä sarjoissa.

Samaten Pohjanpalo on näissä sarjoissa pelaavista suomalaisista paras maalintekijä tällä kaudella. Pohjanpalo on heiluttanut maaliverkkoa tällä kaudella jo 17 kertaa.

Mukana vertailussa ovat Italian, Espanjan, Englannin, Saksan ja Ranskan kaksi korkeinta sarjatasoa.

Taakse vertailussa jää selvästi esimerkiksi Teemu Pukki, joka on tällä kaudella tehnyt kymmenen maalia Norwichille Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Pohjanpalo pelaa Serie B:n venetsialaisseurassa ensimmäistä kauttaan. Vielä viime kaudella hän pelasi Turkin liigassa, jossa teki 16 maalia.

Italilialaisseurasta on hyvää vauhtia tulossa seura, jonka riveissä Pohjanpalo on tehnyt eniten seurajoukkuemaaleja.

Transfermarktin verkkosivuston tilastojen mukaan Pohjanpalo osui ennen Eurooppaan lähtöä HJK:lle 24 kertaa. Venezia on 17 osumalla jo toiseksi eniten Pohjanpalon osumista nauttinut seura. Pohjanpalon Turkissa edustama Rizespor on listalla kolmantena 16 maalilla.

Saksassa Pohjanpalo vietti pitkän pätkän urastaan, mutta vastuu oli ajoittain vähissä ja loukkaantumisetkin haittasivat. Eniten Saksassa syntyneitä maaleja Pohjanpalo teki Fortuna Düsseldorfille, 13 kappaletta.