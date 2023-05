Brad Lambert on latonut kovat tehot tauluun WHL:ssä.

Nuorten Leijonien MM-turnaus päättyi vuodenvaihteessa raskaaseen pettymykseen, puolivälierätappioon Ruotsille.

Brad Lambert, 19, oli hakemassa kisoista täydennystä värisuoralleen: pronssin ja hopean jatkoksi kultaa.

Suomi-kiekon kohutuimpiin lupauksiin viime vuodet lukeutunut Lambert jäi kuitenkin joukkueessa pieneen rooliin ja saldo viidestä ottelusta oli vaatimaton: yksi maali.

Sen jälkeen Lambertilla on kulkenut – uusissa ympyröissä.

Syyskauden AHL:ssä Manitoba Moosessa kiekkoillut Lambert sai turnauksen jälkeen käskyn kohti uutta: junioriliiga WHL:n Seattle Thunderbirdsiä.

”Kisojen jälkeen tuli puhelu, että lähden sinne. Se oli aluksi tietysti pettymys. Odotin, että pääsen takaisin Manitobaan”, Lambert sanoo.

Lambert liittyi Thunderbirdsin mukaan, kun joukkue vieraili nimenomaan Winnipegissä, joka on Moosen ja sen emoseuran Jetsin kotipitäjä.

Sitten Lambert pelasi kaksi ottelua Saskatoonissa – ja jäi sinne, kun Thunderbirds lähti Seattleen. Viisumiasiat pitivät suomalais-kanadalaisen hyökkääjän Kanadan puolella.

Lambertin isän puolen suku on Saskatoonista, joten hän pystyi jäämään tuttuihin nurkkiin.

”Jäin sinne. Pääsin olemaan mummon luona hetken, eikä tarvinnut olla hotellissa. Sitten kävin Ottawassa hoitamassa viisumiasiat kuntoon.”

Brad Lambert kuvattuna nuorten MM-kisoissa joulukuun lopussa.

Lambert paukutti WHL:n runkosarjassa 26 otteluun tehot 17+21. Pudotuspelien saldo on toistaiseksi yhdeksästä ottelusta 3+16. Thunderbirds pelaa parhaillaan konferenssin finaalisarjaa Kamloops Blazersia vastaan. Joukkueet ovat tälle tasolle erittäin nimekkäitä.

Lambertin rinnalla Seattlen ykkösnyrkissä pelaavat alkukauden Arizona Coyotesissa kiekkoillut Dylan Guenther sekä Reid Schaefer, joka hänkin on ketjukaverien tapaan ykköskierroksen NHL-varaus (Edmonton, 32. pelaaja viime kesänä). Schaeferin ja Guentherin lisäksi joukkueessa on kolme muutakin MM-kultamitalistia vuodenvaihteelta.

”Siinä on ollut hyvä pelata. Schaefer on iso, luistelee tosi hyvin, pelaa kovaa ja pystyy tekemään pelejä. Hän on hyvä maalin edessä.”

”Guentherilla on uskomaton kuti. Hän on myös hyvä luistelemaan ja tosi viisas pelaaja. Jos hänelle antaa kiekon, tietää, että se tulee takaisin.”

Kun katsoo videoita runkosarjalta, näyttää, että Lambert pelasi väärässä sarjassa – kuten myös vaikkapa Guenther tai Connor Bedard.

Etenkin tässä vaiheessa pudotuspelejä vaade näyttää jo selvästi kovemmalta, kun vastakkain ovat sarjan huippujoukkueet.

”Runkosarjaa vertaisin ehkä U20-kisoihin, kun pelaa vähän heikompia joukkueita vastaan. Aika paljon taso kisoissakin heittelee. Nämä nyt käynnissä olevat pelit ovat vähän kuin finaalivaiheen pelejä kisoissa”, Lambert vertaa.

Huimasta nopeustaitavuudestaan tunnettu Lambert pelasi Suomessa jo kaksi täyttä kautta miesten pelejä JYPissä ja Pelicansissa. Syksyllä hän pelasi AHL:ssä 14 ottelua (2+1).

Joku voisi kysyä, miten junioriliigan pelaaminen kehittää enää häntä. Toisaalta Lambert on ainakin saanut pelata isoja minuutteja isossa roolissa, jota hän ei vielä miesten liigoissa ole pystynyt lunastamaan. Kantanut paineita ja kärkipelaajan vastuuta voittamisesta.

”Olen yrittänyt ottaa parhaan irti tästä mahdollisuudesta, kun pääsen pelaamaan paljon ja olemaan impact player”, Lambert sanoo.

Lambert on pistekeskiarvoltaan 2,11 ollut Bedardin sekä Kamloopsin Olen Zellwegerin ja Logan Stankovenin jälkeen pudotuspelien tehokkain pelaaja.

”Pystyn nauttimaan, kun olen päässyt isoon rooliin ja auttamaan joukkuetta voittoihin.”