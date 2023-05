Maalitykki Erling Haaland nousi jo Valioliigan kaikkien aikojen maalintekijäksi. Hänen uraansa on rakennettu huolellisesti.

Norjalainen hyökkääjätähti Erling Braut Haaland on tehnyt naurunalaiseksi väitteen, jonka mukaan uudella pelaajalla kestää jonkin aikaa sopeutua kovaan Englannin Valioliigaan. Haaland, 22, on nyt tulokasvuotenaan iskenyt ennätykselliset 35 maalia, ja jäljellä on yhä viisi ottelua.

Maali numero 35 syntyi keskiviikkoiltana, kun Manchester City voitti West Hamin 3–0 ja siirtyi pisteen erolla Valioliigan kärkeen ohi Arsenalin. Lisäksi Cityllä on yksi ottelu vähemmän pelattuna.

35. maali tiesi sitä, että Alan Shearerin ja Andy Colen 34 maalin kaudet 1990-luvulla jäivät taakse. Kaksikon aikana pelattiin kaiken lisäksi 42 ottelua, kun Valioliigassa oli vielä tuolloin 22 joukkuetta.

Shearer pelasi pelasi kaikissa 42:ssa ottelussa kaudella 1994–1995 Blackburnin voittaessa mestaruuden ja Cole 40:ssä edellisellä kaudella Newcastlessa.

Haaland oli hieman hämmentynyt keskiviikon ottelun jälkeen.

"Ollakseni rehellinen tämä on hieman epätodellista”, Haaland sanoi saavutuksestaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

”En ajatellut tällaista ennätystä, kun tulin tänne. Ennätyksen rikkominen tarkoittaa, että olen tehnyt jotain erityistä ja olen juuri nyt todella ylpeä.”

Shearer ehti jo ylistää Haalandia.

”Jos voisi rakentaa keskushyökkääjän alusta alkaen, Erling olisi se, mitä jäisi jäljelle”, Shearer sanoi The Athleticissa AFP:n mukaan.

”Hän on maalikone, nopea ja suora, fyysisesti vahva ja hyvä ilmassa. Hän pystyy tekemään maaleja molemmilla jaloillaan ja hänen sijoittumisensa kentällä on erinomaista.”

Haaland ei sentään yllä Englannin pääsarjatason kaikkien aikojen maaliennätykseen, joka on ajalta ennen Valioliigaa. Kaudella 1927–1928 Evertonin Dixie Dean iski peräti 60 maalia pelaamissaan 39 ottelussa.

Manchester City voitti Valioliigan kahdella edellisellä kaudella ilman varsinaista hyökkääjää. Siksi jopa epäiltiin, että Haalandin tulo sotkee pelisysteemin. Nyt moiset puheet voi heittää romukoppaan. Tässä on siten toinen naurunalaiseksi joutuva väite Haalandista.

”Muistan tarinat, joiden mukaan hän [Haaland] ei sopeudu Valioliigaan”, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola totesi keskiviikkona.

”Tiesimme, että hän teki maaleja kaikkialla ja ajattelimme, että hän voisi onnistua [Valioliigassa]. Hän ymmärtää, miten haluamme pelata, mutta täytyy myöntää, että hänen sopeutumisensa joukkueeseen ja liigaan ovat olleet todella nopeita.”

Guardiolan mukaan joukkueessa huomattiin välittömästi, että Haalandille pallon syöttäminen johtaa monenlaisiin maaliratkaisuihin.

Haaland on nyt tehnyt kaikissa kilpailuissa 51 maalia. Niiden avulla City pystyy tavoittelemaan historiallista saavutusta, johon paikallisvastustaja Manchester United pystyi kaudella 1998–1999 eli voittamaan triplan: Valioliigan, Englannin cupin ja Mestarien liigan.

City on edennyt Mestarien liigassa välieriin, jossa se kohtaa Real Madridin. Englannin cupin loppuottelussa 3. kesäkuuta vastaan tulee juuri Manchester United.

Manchester City voitti tarjouskilpailun Haalandista vajaa vuosi sitten, jolloin Haaland itse asiassa seurasi isänsä jalanjälkiä.

Alf-Inge Håland oli kovaotteinen keskikenttäpelaaja, joka edusti Cityä kausilla 2000–2003 eli muutamia vuosia ennen kuin sheikki Mansour Abu Dhabista teki joukkueesta yhden maailman rikkaimmista.

Isä-Hålandilla on suuri vaikutus siihen, että Haalandista on tullut supertähti. Håland on hoitanut poikansa sopimusasioita huolellisesti ja siten, että Haaland on ottanut tarkoin harkittuja askeleita.

Haaland debytoi aikuisten otteluissa kotikaupunkinsa joukkueessa Brynessä vain 15-vuotiaana. Vuonna 2017 hän siirtyi Moldeen, jota valmensi entinen Manchester Unitedin hyökkääjä Ole Gunnar Solskær.

Moldessa vierähti vajaat kaksi vuotta, jonka jälkeen Haaland liittyi itävaltalaiseen Salzburgiin – ja vähitellen Haalandin nimi alkoi tulla tunnetuksi.

Esimakua saatiin vuonna 2019 alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, jossa Haaland teki yhdeksän maalia Hondurasin verkkoon. Norja voitti ottelun 12–0.

Se oli todellakin alkua, sillä kaudella 2019–2020 Haaland iski Mestarien liigassa Salzburgin paidassa kahdeksan maalia kuudessa ottelussa. Tuolloin kiiri huhut Haalandin ja Solskærin uudesta liitosta: Solskær oli siirtynyt Manchester Unitedin päävalmentajaksi. Kisan Haalandista voitti kuitenkin Borussia Dortmund, jolla on maine nuorien lahjakkuuksien kehittäjänä.

Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin Haaland oli pelannut Dormundissa 89 ottelua ja tehnyt 86 maalia. Haalandille oli neuvoteltu vain 60 miljoonan euron ulosostopykälä, mikä näytti siltä, että Dortmundia oli huijattu.

Manchester City maksoi summan, Haalandin maalien avulla seura on lähellä triplaa ja kiillottaa seuran mainetta yhtenä maailman johtavista jalkapalloseuroina.

