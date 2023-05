Veikkausliigassa läpimurtoaan yrittäviin nuoriin pelaajiin kohdistuu paljon odotuksia, ja osa joutuu pettymään siihen, miten suuret odotukset jäävät toteutumatta. Eetu Vertainen, 24, kertoo, millaista oli nuorena pelaajana HJK:ssa kokea täyttymättä jääneet odotukset.

Belfast / Helsinki

Jalkapallossa pelikausien kiertokulkuun kuuluu aina uusien pelaajien nostaminen kauden alussa parrasvaloihin. Pelaajiin kohdistuvat silloin yhtäaikaisesti seurojen, kannattajien ja median odotukset.

Joskus odotuksista saattaa tulla pelaajalle taakka. Ja mitä suurempi seura sitä kovemmat ovat odotukset.

Torstaina 24 vuotta täyttävä hyökkääjä Eetu Vertainen on hyvä esimerkki pelaajasta, joka joutui 19-vuotiaana nuorena hyökkääjänä kovaan paikkaan.

”Jälkikäteen on helppo sanoa, että odotukset olivat epärealistiset”, hän sanoo.

Kauteen 2019 lähdettäessä Vertainen oli käytännössä HJK:n ykköshyökkääjä, vaikka hän oli vasta edellisellä kaudella opetellut ensimmäistä kertaa urallaan pelaamaan hyökkäyksen kärjessä.

Edellinen kausi oli sujunut Vertaiselta koko lailla hyvin. Hän oli 18-vuotiaana päässyt pelaamaan yhteensä 19 Veikkausliiga-ottelussa ja tehnyt neljä maalia. Vertaisen mukaan kauden jälkeen hänen omat odotuksensa ja ympärillä olevien odotukset olivat korkealla.

Odotukset näkyivät myös mediassa. Urheilulehti teki tammikuussa 2019 Vertaisesta kuuden sivun jutun, jossa käsiteltiin sitä, miten Vertainen sai oppia HJK:ssa valmennusuraansa aloittelevalta entiseltä huippuhyökkääjältä Mikael Forssellilta.

Haastattelussa Forssell kertoi, miten Vertaisella on kaikki ysipaikalle vaadittavat ominaisuudet: kokoa, taitoa, voimaa, viimeistelykykyä ja räjähtävyyttä. Yksilöharjoitukset Forssellin kanssa jäivät lopulta viiteen harjoitustuokioon.

Mediahuomio kasvatti Vertaisen omia odotuksia. Neljä vuotta myöhemmin hän sanoo, että olisi voinut suhtautua realistisemmin tilanteeseensa.

”Halusin olla Klubin ykköskärki ja halusin, että minulta odotetaan maaleja. Se tarkoitti sitä, että minun pitää voittaa maalipörssi. Ehkä minun ei olisi tarvinnut odottaa niin paljon itseltäni.”

” ”Jotenkin tuntuu, että joistain nuorista pelaajista luodaan ilmiötä, jota ei ole olemassakaan.”

Eetu Vertainen on hakenut kahdella viime kaudella vauhtia uralleen Pohjois-Irlannin liigasta Linfieldin joukkueesta.

Linfieldin Eetu Vertainen ampui rangaistuspotkun Konferenssiliigan karsintaottelussa Belfastissa viime elokuussa.

Lähtökohta oli vaikea. Koulutukseltaan Vertainen oli keskikenttäpelaaja, ja HJK:n kakkosjoukkue Klubi-04:ssä hän oli pelannut paljon kymppipaikalla. Kaudella 2018 HJK:n ykköshyökkääjä oli João Klauss, joka voitti liigan maalipörssin ja sai liigan parhaan pelaajan palkinnon.

HJK:ta silloin valmentanut Mika Lehkosuo sanoo, ettei missään vaiheessa odottanut Vertaisen täyttävän kenenkään isoja saappaita.

”Koen, että valmentajat ja seurajohdot eivät aseta pelaajille sellaisia paineita kuin ehkä mediassa kirjoitetaan”, Lehkosuo sanoo.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana nykyään työskentelevän Lehkosuon mielestä pelaajiin kohdistuvaa hehkutusta ei tule vain mediasta, vaan myös muilta tahoilta, kuten vaikkapa agenteilta ja pelaajien vanhemmilta.

”Jotenkin tuntuu, että joistain nuorista pelaajista luodaan ilmiötä, jota ei ole olemassakaan. En siitä syytä erityisesti ketään. Joissain tapauksissa pelaaja kärsii siitä.”

”Totta kai Suomen jalkapallo tarvitsee nuoria läpimurtopelaajia, ja on hienoa, että joissain hyvissä seuroissa, kuten Hongassa ja HJK:ssa, nuoret pelaajat saavat vastuuta.

HJK:n urheilutoimenjohtajan Miika Takkulan mukaan odotukset ovat aina läsnä nuorten pelaajien kohdalla, haluttiin sitä tai ei.

”Tärkeintä on, että pelaajan ympärillä on ihmisiä, joilla on mahdollisimman realistinen näkemys odotuksista. Huonoimmassa tapauksessa pelaajalla, pelaajan edustalla ja taustajoukoilla ja seuralla on kaikilla eri odotukset”, Takkula sanoo.

Vertaisen kehityskaari oli sen verran lupaava, että se nosti häneen kohdistuneita odotuksia. Hän oli noussut juniorivuosina monen aiemmin lupaavan pelaajan edelle, ja kausi 2018 Veikkausliigassa oli ollut nousujohteinen.

”Kaikkien osapuolten odotukset nousivat siten, että kaudella 2019 nuori oman akatemian kasvatti ottaisi ison pelillisen roolin liigajoukkueessa. Hänen rooliinsa sisältyi odotuksia maaleista ja maalisyötöistä”, Takkula sanoo.

” ”En osannut sitä hommaa ollenkaan.”

Eetu Vertainen nousi 18-vuotiaana HJK:n liigajoukkueen ryhmään mukaan.

Kaudesta 2019 tuli kuitenkin erittäin vaikea niin Vertaiselle kuin koko HJK:n joukkueelle. Vertaisen mielestä harjoituskaudella tullut loukkaantuminen vaikutti myös paljon. Hän pääsi joukkueen mukaan kunnolla vasta liigan alkaessa.

”Se löi nuorta poikaa maahan, kun ei tullutkaan onnistumisia. En saanut tehtyä maaleja. Se ei helpottanut lainkaan omaa tekemistä, kun koko joukkueella oli vaikea kausi.”

HJK:n kaudesta tuli täysi floppi, ja toukokuussa 2019 päävalmentaja Lehkosuo sai potkut kahdeksan perättäisen voitottoman ottelun jälkeen.

Vertaisen mukaan hänen oma tehottomuutensa oli monen asian summa.

”En ollut ennen sitä kautta pelannut pitkään hyökkääjänä. Minut oli vasta kauden 2018 puolivälissä pantu hyökkääjäksi. En osannut sitä hommaa ollenkaan.”

Vertaisesta tuntui erikoiselta, että häntä hehkutettiin, ja hänen ympärillään oli niin sanottua hypeä, vaikka hän ei ollut tehnyt maaleja lainkaan.

”Se oli outoa. En todellakaan osannut tehdä maaleja silloin. En osannut liikkua kuin kärkipelaaja. En yhtään osannut haistella, mihin pallot putoavat, enkä osannut juosta rangaistusalueella oikeisiin paikkoihin.”

”Olin nuori varsa, joka ei osannut hommaansa. Treenasin paljon kärkipelaajan roolia, mutta ei sellainen osaaminen tule saman tien.”

” ”Ruoskin itseäni.”

HIFK:n Njazi Kuqi (99) kamppaili Helsingin paikallisottelussa pääpallosta Eetu Vertaista vastaan.

Vertainen pelasi kauden 2019 aikana 18 perättäistä ottelua ilman maaleja, ja vasta kauden viimeisessä ottelussa syntyi hänen kauden ensimmäinen maalinsa.

”Oli se vaikeata, tosi vaikeata. Olen aina odottanut itseltäni tosi paljon. Ruoskin itseäni.”

Hän ei kuitenkaan vajonnut mihinkään syvään alhoon.

”Minulla oli sellainen ajatus, että aina tulee seuraava kausi, ja olen nuori vielä.”

HJK:n urheilutoimenjohtaja Takkulan mukaan pelaajien saama huomio ja heihin kohdistuvat odotukset ovat lähtökohtaisesti mahdollisuus.

”Siinä ollaan hyvän asian perässä. Riski on sitten olemassa, jos asiat eivät menekään haluttuun suuntaan. Pettymyksen mukana voi tulla ajatuksia siitä, että on pettänyt muut.”

Vertaisen kanssa eräänlainen kohtalotoveri on Enoch Banza, joka sai paljon huomiota ennen kautta 2018. 18-vuotias HJK:n laitahyökkääjä Banza oli Urheilulehden Veikkausliiga-lehden kansikuvassa huhtikuussa 2018.

”Totta kai sitä odottaa isoja asioita ja kokee tietynlaisia paineita nuorena pelaajana. Alkuun se on hyvä tunne, kun saa huomiota ja tulee lehtijuttuja. Sinuun uskotaan”, Banza sanoo.

HJK:n hyökkäysosasto oli kaudella 2018 sen verran laadukas, että Banzalle ei löytynyt siitä paikkaa. Hän pelasi vain viidessä liigaottelussa.

”Koin, että en saanut oikeasti sitä mahdollisuutta, jonka olisin ansainnut.”

Banza, 23, on sen jälkeen pelannut liigaa KPV:ssä, RoPSissa ja AC Oulussa ja Norjassa ykkösdivisioonaa. Nyt hän hakee uutta nousua uralleen Järvenpään Palloseurasta, jossa hän on lainalla Norjasta.

Banza sanoo olevansa parhaimmassa iskussa urallaan. Ykköscupissa hän teki jo viisi maalia kuudessa ottelussa ja Ykkösessä hän on tehnyt kolme maalia neljässä ottelussa.

”Välillä tulee vastoinkäymisiä, ja juttu ei menekään odotetusti. Se on fudista. Tällä hetkellä ajattelen, että ehkä tarvitsin enemmän aikaa kehittyäkseni. Kaikki eivät heti nousekaan huipulle, vaikka yleisö sitä odottaisi.”

HJK:n urheilutoimenjohtaja Takkula toteaa, että korkeiden odotusten lisäksi myös vastoinkäymiset kuuluvat pelaajan kasvuprosessiin.

”Kun vastoinkäymisistä pääsee ylitse, on vahvempi pelaajana ja ihmisenä. Tuki on tärkeätä. Toisaalta on tärkeätä, että ei pakene vaikeata tilannetta. Vaikeillakin hetkillä kaikkien pitäisi soutaa samaan suuntaan.”

Eetu Vertainen sanoo saaneensa perheeltään hyvät avaimet elämään.

Vertainen koki surkeasti sujuneen kauden 2019 jälkeen vielä toisen samanlaisen kauden. Se oli vieläpä henkisesti paljon vaikeampi kausi. Hän koki jäävänsä paitsioon kaudella 2020.

”Se oli hukkaan mennyt kausi. Minun olisi pitänyt olla jossain muualla hakemassa uutta uskoa omaan tekemiseen.”

Hän toteaa, että hänellä ei ole mitään pahaa sanottavaa Klubista, vaan pelkkää hyvää.

Vertaisen ura lähti vaikeuksien jälkeen uuteen nousuun, kun hän siirtyi Ilvekseen kaudeksi 2021. Tampereelle siirtymistä hän pitää jälkikäteen todella hyvänä ratkaisuna.

”Kavereitani oli lähtenyt Klubista, ja heilläkin oli ollut sellainen tilanne, että oli ollut hyvä vaihtaa maisemaa. Aikani Ilveksessä oli tosi hyvä. Seura oli tosi hyvä, ja siellä oli ihmisläheisiä valmentajia. Isot kiitokset valmentajille ja fysioterapeuteille siellä.”

Ilveksessä hän ei ehtinyt lopulta pelata kuin yksitoista Veikkausliiga-ottelua, kun hänet myytiin Skotlannin Valioliigan St. Johnstoneen.

Edellisellä kaudella kaksi cupia voittaneen skotlantilaisseuran kaudesta tuli kuitenkin erittäin vaikea, ja seura päätyi puolen vuoden jälkeen lainaamaan suomalaishyökkääjän pohjoisirlantilaiseen Linfieldiin. Kummallisesta käänteestä tuli kuitenkin onnenpotku, sillä Pohjois-Irlannissa Vertainen löysi viimein maalijyvänsä.

Viime vuoden keväällä hän voitti Linfieldin kanssa Pohjois-Irlannin mestaruuden ja teki liigassa neljä maalia. Äskettäin päättyneellä kokonaisella kaudella hän teki peräti 17 liigamaalia ja sijoittui neljänneksi maalipörssissä.

”Suomessa minulta odotettiin tosi paljon ja odotin myös itseltäni tosi paljon. Täällä oli eri tavalla, kun ei oikein kukaan tiennyt, kuka olen. Kuka hiton suomalainen”, Vertainen kertoi Belfastissa kauden lopulla.

Onnistumista Pohjois-Irlannissa auttoi se, että Vertainen sai pitkästä aikaa pelata ehjän kauden.

”HJK:n jälkeen minulla ei ollut kokonaisia kausia. Nyt olen saanut rauhallisen vuoden, eikä ole ollut mitään isompia vaivoja.”

Belfastissa Vertainen sai taas tottua ihmisten huomioon. Paikalliset tulivat herkästi puhumaan Linfieldin ykköshyökkääjälle kaduilla ja ravintoloissa.

”En osannut kuvitella, että pelaisin täällä. Voin sanoa, että ei ole huono paikka. Jos Britanniassa haluaa pelata ja tarvitsee ponnahduslaudan, tämä on hyvä paikka siihen. Kun pärjää täällä, on hyvät mahdollisuudet siirtyä vaikka Englantiin.”

Viime vuosina Linfieldin parhaimpia pelaajia on siirtynyt esimerkiksi Englannin kolmannelle sarjatasolle League One -sarjaan ja onpa joku päässyt myös Skotlannin Valioliigan kärkiseuraan Glasgow Rangersiin.

”Aina on kaikenlaisia puheita, mutta puheet voivat kadota saman tien. Kaikki on vielä auki. Minulla on vaihtoehtoja Britanniasta, mutta myös muualta Euroopasta. Pidän League One -sarjaa ihan hyvänä vaihtoehtona.”

Vertainen sanoo tavoitteekseen maajoukkueeseen pääsemisen parin kolmen vuoden sisällä.

”Pitää ottaa oikeanlainen askel seuraavaksi. Veikkaan, että sen jälkeen maajoukkue ei ole välttämättä hirveän kaukana.”

Veikkausliigassa HJK–Inter lauantaina kello 17.00. Ruutu.fi näyttää ottelun.