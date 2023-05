Teemu Pukki hyvästelee Norwichin ja raottaa tulevaisuuttaan: ”Sen jälkeen on aika palata kotiin”

Teemu Pukin viiden vuoden aika Norwichissa päättyy ensi maanantaina kotiyleisön edessä.

Teemu Pukki on tehnyt 88 maalia Norwichille. Maanantaina on vuorossa viimeinen ottelu seuran paidassa.

Jalkapalloilija Teemu Pukin elämässä kääntyy uusi sivu, kun hän vetää viimeisen kerran päälleen Norwich Cityn peliasun ensi maanantaina.

Norwich kohtaa Englannin Mestaruussarjan päätöskierroksella kotikentällään Blackpoolin, ja seuraikoni Pukki pääsee hyvästelemään kannattajat.

Pukki on edustanut Norwichia vuodesta 2018 lähtien ja noussut fanien suosikiksi.

Yhteinen matka ei kuitenkaan jatku tämän kauden jälkeen, vaan Suomen maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijä lähtee etsimään uusia haasteita.

Pukki, 33, kommentoi Norwich-uransa päätöstä ja tulevaisuuttaan BBC:lle keskiviikkona.

”Minulla on ollut paljon tehtävää ennen muuttoa täältä. Se [Norwich-uran päätös] iskee minuun maanantaina, ja siitä tulee todella tunteikas päivä. Se tuntuu vielä kaukaiselta, vaikka se onkin lähellä. En ole vielä ehtinyt ajatella, että se on ohi”, Pukki sanoi.

Hän on kokenut viiden kauden aikana kaksi Mestaruussarjan voittoa ja kahdet nousujuhlat, valinnan Mestaruussarjan parhaaksi pelaajaksi ja kaksi kautta maailman kovimmassa sarjassa Valioliigassa.

Pukki on tehnyt Norwichin paidassa 88 maalia 209 ottelussa kaikissa kilpailuissa. Hän on Norwich Cityn kaikkien aikojen maalintekijä­tilastossa neljäntenä.

Pukki sanoo arvostavansa fanien reaktioita sen jälkeen, kun Norwich ja Pukki ilmoittivat huhtikuun alussa, ettei suomalainen jatka seurassa.

”He ovat toivottaneet minulle hyvää jatkoa ja kiittäneet viidestä vuodesta.”

Norwichin manageri David Wagner on niin ikään ylistänyt seuraikoniksi noussutta Pukkia.

”Teemu on loistava pelaaja, maalintekijä ja hyökkääjä, joka on luonut ja luo yhä perintöään täällä”, Wagner sanoi huhtikuussa.

”Hän on myös todella hyvä ihminen, ja on ollut ilo työskennellä hänen kanssaan. Hän on niin hyvä hahmo pukukopissa ja kentällä.”

Wagner kommentoi huhtikuussa myös Pukin viimeiseksi jäävää kotiottelua.

”Sen on oltava enemmän kuin pelkkä viimeinen kotipeli, kun miettii, millainen pelaaja hän on ja mitä hän on tälle seuralle tehnyt.”

Pukki ei ole kertonut jatkosuunnitelmistaan, eikä hän kovin yksityiskohtaisesti avaa BBC:n haastattelussakaan.

Hän sanoo haluavansa viettää uransa jälkeen enemmän aikaa perheensä kanssa.

”En tiedä vielä, minne menen, mutta minun pitää ajatella perheeni sopeutumista. Lapseni ovat kasvaneet ja menneet kouluun tällä. Tästä tulee muutos heillekin, mutta he ovat valmiita.”

”He tietävät, että päädymme lopulta Suomeen. He haluavat nähdä jotain muuta ennen lumisia ja kylmiä talvia.”

Pukin mahdollisiksi osoitteiksi on veikkailtu Saksan Bundesliigaa ja Yhdysvaltojen MLS:ää. Pukki tai hänen managerinsa Teemu Turunen eivät ole valottaneet suunnitelmia.

Turunen suostui kommentoimaan Pukin tulevaisuutta yhdellä lauseella huhtikuun alussa.

”Sopimusta ei ole tehty, eikä mitään päätöksiä”, Turunen sanoi HS:lle.

Pukin viime vuodet ovat olleet menestyksekkäät niin seura- kuin maajoukkuetasolla. Huuhkajien arvokisahaaveiden kannalta onkin tärkeää, että Pukki löytää seuran, jossa vastuuta on tarjolla tarpeeksi kovassa sarjassa.

”Minussa on jäljellä vielä 2–3 vuotta jalkapalloa. Yksi seikkailu jossain, katsotaan, mihin päädyn. Sen jälkeen on aika palata kotiin.”