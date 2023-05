Maanantaina pelataan muun muassa Korisliigan finaaleja.

Yle TV2

01.38 NHL: pudotuspeliottelu, Panthers–Maple Leafs.

Yle Areena

12.00 CS:GO Major 2023.

C More Max

18.00 ravit.

C More Sport 1

00.30 SailGP. 19.25 Serie A: Empoli–Salernitana. 23.10 Portugalin Liiga: Arouca–FC Porto.

C More Sport 2

19.25 Serie A: Udinese–Sampdoria. 21.40 Serie A: Sassuolo–Bologna.

Discovery+

00.00 Surffause. 00.30 SailGP. 10.00, 18.00 Judon MM. 12.30 Pyöräily. 18.00 Ravit. 19.25 Serie A: Udinese–Sampdoria, Empoli–Salernitana. 19.29 Allsvenskan: Djurgården–Kalmar FF, IF Brommapojkarna–IFK Göterborg, IK Sirius FK–IF Elfsborg, Degerfors IF–IFK Norrköping FK. 19.49 Superettan: IK Brage–GIF Sundsvall, Örgryte IS Fotboll–Östers IF. 21.40 Serie A: Sassuolo–Bologna. 23.10 Portugalin Liiga: Arouca–FC Porto.

Eurosport 1

12.30 Pyöräily.

Ruutu

18.00 Korisliiga: Kauhajoki–Helsinki Seagulls. 18.20 Ykkönen: HIFK–KPV.

V sport 2 Suomi

16.50 Valioliiga: Fulham–Leicester. 19.20 Brighton–Everton. 21.50 Nottingham Forest–Southampton.

V sport + Suomi

16.55 EFL Championship: Millwall–Blackburn.

V sport premium

16.55 Valioliiga: Fulham–Leicester. 19.25 Brighton–Everton. 21.55 Nottingham–Southampton.

V sport football

16.55 EFL Championship: Preston–Sunderland.