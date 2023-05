Urheilupesulla kiillotetaan Saudi-Arabian ryvettynyttä, ihmisoikeuksia polkevaa mainetta, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Jalkapallon Valioliigassa pelaava Newcastle koki äkkirikastumisen viime kaudella, kun seuran omistajaksi 80 prosentin osuudella tuli Saudi-Arabian sijoitusrahasto (PIB).

Kolmen siirtoajan aikana seura onkin käyttänyt aiempaa enemmän rahaa pelaajien hankkimiseen, noin 300 miljoonaa euroa, mutta esimerkiksi nimet Nick Pope, Kieran Trippier ja Alexander Isak eivät ole sellaisia, joita monet luulivat Newcastlen hankkivan. He ovat laatupelaajia, mutta tähtistatus puuttuu.

Viimeksi perjantaina joukkueen managerilta Eddie Howelta kysyttiin, miksi seura ei ole hankkinut esimerkiksi Cristiano Ronaldoa tai Neymaria, jotka molemmat on yhdistetty Newcastleen. Samaan jonoon voisi laittaa myös Lionel Messin, jolla on vaikeaa PSG:ssä ja joka ravaa ilman lupaa Saudi-Arabiassa.

Howe vastasi, että seuralla ei ole varaa tällaisiin pelaajiin. Siksi joukkue hankkii pääosin nuoria, kehittyviä pelaajia.

Howe tietty sanoi näin, koska hänen pitää sanoa niin. Hän ei suoranaisesti valehdellut, sillä Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) talouden reilun pelin sääntöjen (FFP) mukaan seurat eivät voi hankkia pelaajia omistajiensa rahoilla ihan miten sattuu. Niin sanottuja oikeita tulojakin pitää olla.

Parhaillaan Manchester City painii näiden ongelmien kanssa ja yrittää parhaansa mukaan selittää Valioliigalle, että vilppiä ei ole tehty.

Newcastle on kylläkin vähitellen lisäämässä tulovirtaa, sillä ensi kaudella seuralla on muun muassa uusi paitasponsori. Mediatietojen mukaan sen arvo on noin 30 miljoonaa euroa kaudessa, kun nykyinen on alle 10 miljoonan euron arvoinen. 30 miljoonaa on jo hyvä summa, mutta se jää vielä esimerkiksi Liverpoolin noin 60 miljoonan euron paitasopimuksesta.

Hämmennystä on aiheuttanut se, että sponsoria ei ole nimetty, mutta sen on sanottu tulevan Lähi-idästä, ei kuitenkaan Saudi-Arabiasta. Herää myös kysymys, onko kyse todellisesta sponsorista vai jonkinlaisesta Saudi-Arabian virityksestä.

Howen puheiden taustalla on toinenkin syy, urheilupesu, jonka avulla kiillotetaan Saudi-Arabian ryvettynyttä, ihmisoikeuksia polkevaa mainetta.

Newcastle on ehtinyt nyt reilun kauden aikana saada aikaiseksi hyvää mainetta juuri nuorien pelaajien hankkimisella ja satsaamalla muun muassa harjoituskeskukseen.

Monet jalkapalloasiantuntijat, myös Suomessa, ovat ihastelleet Newcastlen toimintaa. Näin nopeasti urheilupesu näyttää tuovan tulosta.

Jos tähän lisättäisiin vaikkapa Neymarin hankinta, koko kuvio saisi vääränlaisen kaiun.

Ensimmäinen kokonainen kausi Saudi-omistuksessa on tuomassa jo paikan Mestarien liigaan, jossa joukkue on edellisen kerran pelannut 20 vuotta sitten.

Kuinka kauan Newcastle jatkaa valitsemallaan tiellä, jää nähtäväksi.