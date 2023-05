Rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä, 22, on tottunut ajamaan tehokkailla autoilla.

Rallin MM-sarjassa Rovanperällä on käytössään Toyotan Rally1-hybridiajokki, joka on sähköavusteinen polttomoottoriauto. Sen on kerrottu tuottavan hybridijärjestelmän ansioista hetkellisesti jopa noin 500 hevosvoiman tehoja.

Nykyaikainen ralliauto on hämmästyttävän suorituskykyinen taitavan kuljettajan käsissä. Mutta jos puhutaan pelkästään tehosta ja voimasta, niin Rovanperällä on käytössään Rally1-autoakin hurjempi tykki.

Driftingissä Rovanperä ajaa Toyota GR Supra A90 -autolla. Auto oli esillä vuodenvaihteessa Rovanperän mestaruusjuhlissa Jyväskylässä, ja ajokin voimanpesäksi kerrottiin esittelytekstissä 2JZ-GTE 3,4 stroker -moottori ”top secret (erittäin salainen) sisuskaluilla”.

Esittelyteksteissä sen kerrottiin olevan peräti 850-hevosvoimainen. Vääntöä siinä ilmoitetaan olevan hulppeat 1000 newtonmetriä. Joissain yhteyksissä kyseisestä autosta on ilmoitettu edellä mainittua hurjempiakin lukemia.

Toyota GR Supra A90 kuvattuna Jyväskylässä joulukuussa 2022.

Autossa on tietenkin kunnon kilpa-auton tapaan muun muassa turvakaaret, niin sanotut kuppipenkit ja hydraulinen käsijarru.

Autoa on rakennettu sekä Japanissa että Suomen Puuppolassa Rovanperän kotiseudulla.

Rovanperä on harrastanut driftingiä jo vuosia. Driftingin perusideana on ajaa radalla sivuluisussa mahdollisimman suuressa kulmassa koko radan leveyttä hyödyntäen niin suurella nopeudella kuin mahdollista.

Keväällä ilmoitettiin, että Rovanperä kilpailee tänä vuonna Euroopan Drift Masters -mestaruussarjassa. Ilmoituksen yhteydessä Rovanperä lausui, että hän on aina halunnut koettaa kykyjään maailman parhaita driftingin taitajia vastaan ja pistää kunnon näytöksen pystyyn faneille.

Hän ajaisi enemmänkin kakkoslajiaan, jos rallin MM-sarjan kiireinen aikataulu sen vain sallisi. Osa driftingin kilpailuista menee aikataulullisesti päällekkäin rallin MM-sarjan kisojen kanssa.

"Kiirehän sitä tulee juosta kummassakin lajissa. Mutta drifting on tosi mukavaa ja rennompaa harrastelua kuin ralli”, Rovanperä tuumi.

"Kalenteri on toki aika täynnä, mutta ei se ahdistavaksi ole käynyt”.

ROVANPERÄ on sanonut, ettei hänen tarvitse driftingiä ajettuaan totutella takaisin ralliauton metkuihin tai toisinpäin, vaikka kyse on aikalailla erilaisista ajokeista ja täysin eri lajista.

”Totuttelu drifting-autosta takaisin ralliautoon ja toisinpäin ei oikeastaan vie lainkaan aikaa minulta. Kumpaakin kun on jo ajanut sen verran, että se tuntuma tulee sieltä aina ihan suoraan, eikä mitään varsinaista sopeutumista tai totuttelua tarvita. On ihan sama, kumpaan autoon hyppää – kyllä se tuntuma löytyy välittömästi”, Rovanperä kertoi.

Entä onko driftingistä hyötyä rallin ajamiseen tai toisinpäin?

"En nyt sanoisi, että on suoranaisesti hyötyä. Mutta kyllähän aina kaikki kilvanajo, auton käsittely ja tuommoinen on positiivista – ei siitä ainakaan haittaa ole.”

"Drifting pitää ajotuntumaa yllä ja reaktiot ja ajosilmä kehittyvät. Driftingissäkin ajetaan auton ja renkaiden äärirajoilla koko ajan. Totta kai se on siinä mielessä sellaista, että ajotuntuma pysyy yllä”, Rovanperä sanoi.

Rallin MM-sarjassa Kalle Rovanperä ajaa Toyota GR Yaris Rally1 -autolla.

Rallin MM-sarjassa kilpaillaan seuraavaksi Portugalissa 12.–14. toukokuuta.

”Ihan ok-fiiliksillä Portugalin-kisaan lähden. Onneksi ei tarvitse ihan ensimmäisenä avata tietä [putsata tietä irtosorasta takaa ajojärjestyksessä tuleville].”

TILANNE MM-sarjan pistetaulukossa on tiukka. Rovanperä on vain pisteen päässä tallitovereistaan Sébastien Ogierista ja Elfyn Evansista, jotka jakavat kärkisijaa.

”Ihan kärjen tuntumassa ollaan, vaikka mitään huippusijoituksia ei ole tullutkaan”, Rovanperä totesi.

Puolustavalta maailmanmestarilta Rovanperältä puuttuu vielä voitto tältä kaudelta.

"Alkukausi on tosiaan ollut vähän mollivoittoinen, joten yritetään Portugalissa parantaa. Portugali on ollut meille ihan hyvä kisa aiemmin”, Rovanperä tuumi.

Lue lisää: Sébastien Ogier on mestaruus­vauhdissa – mutta tavoitteleeko hän sitä?

Lue lisää: Lappi ajoi kolmanneksi ja Rovanperä neljänneksi Kroatiassa

Lue lisää: Kalle Rovanperältä odotetaan yhä voittoa tältä kaudelta – mestari kertoi nyt ongelmistaan

Lue lisää: Kalle Rovanperä törmäsi hurjalla vauhdilla autoon, jossa nukkui nainen – maailmanmestari kertoo rallin riskeistä