Oskar Kirmes juhli kuusiottelun Suomen mestaruutta Tampereella.

Voimisteluseura Helsinkiä edustava Elias Koski jäi lauantaina toiseksi kuusiottelun SM-kilpailuissa Tampereella pistein 77,500, sillä Espoon Telinetaitureiden Oskar Kirmes vei mestaruuden pistein 78,150.

”Kaaduin sekä permannolla että hypyssä, ja virheitä tuli muillakin telineillä. Taisi tulla kauden pohjat pisteissä, jäin yli kolme pinnaa ennätyksestä. Ei ollut minun päiväni. Vanhempi ’veteraani’ tuli takaa ohi, ja hopea on pettymys”, Koski sanoi.

Koski oli huhtikuussa hienosti 11:s Turkin Antalyassa EM-kisojen kuusiottelussa, mikä on historian toiseksi paras suomalaisen voimistelijan sijoitus EM-tasolla. Jani Tanskanen oli yhdeksäs 25 vuotta sitten Pietarissa. Koski teki karsinnoissa ennätyspisteikseen 80,800.

Kuusiottelun finaalissa Kosken pisteet olivat 79,798. Nekin pisteet olisivat tuoneet finaalipaikan edellisissä MM-kisoissa.

”Antalyassa sujui todella hyvin, ja siltä pohjalta on hyvä lähteä Belgiaan. Sunnuntaina ovat vielä kilpailut, sitten pidän viikon loman. Valmistun viikon kuluttua liikunnanohjaajaksi Kisakallion opistossa”, Koski sanoi.

Maajoukkueen päävalmentaja Timo Holopainen uskoo sekä Kosken että Kirmeksen mahdollisuuksiin onnistua syksyn MM-kisoissa Belgian Antwerpenissa niin hyvin, että olympiapaikka Pariisin olympiakisojen kuusiotteluun aukeaisi.

”Hevonen on kuudesta telineestä Kosken paras, mutta en usko hänen siinäkään saavan paikkaa olympialaisten telinefinaaleihin. Hän on tasaisen hyvä kaikilla telineillä, mutta ei loistava millään. Sen takia paikka kuusiotteluun on todennäköisempi”, Holopainen arvioi.

Koski on osallistunut jo neljä kertaa MM-kisoihin. Neljä kertaa hän on jäänyt karsintoihin, viime syksynä Liverpoolissa hän oli pistein 77,932 vasta 40:s. Finaaliin olisi vaadittu pisteet 79,765.

Viime vuonna Koski otti kolmannen Suomen mestaruutensa Tampereella kuusiottelussa.