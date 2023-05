Manchester City otti entistä tiukemman otteen mestaruustaistelussa.

Hyökkääjätähti Harry Kane nosti kauden liigamaalien määränsä 26:een, kun Tottenham juhli jalkapallon Englannin Valioliigassa 1–0-kotivoittoa Crystal Palacesta. Samalla Kane nousi Valioliigan kaikkien aikojen maalipörssissä yksinään kakkospaikalle.

Kane on viimeistellyt Valioliigassa 209 osumaa, kun Wayne Rooney teki pelaajaurallaan maalin vähemmän. Valioliigan kaikkien aikojen maalitilaston kärjessä on Alan Shearer, joka pommitti 260 osumaa. Kanen maalitehtailusta kertoo, että hän on pelannut 317 pääsarjaottelua, kun Shearerille kirjattiin 441 ja Rooneylle 491 Valioliigan kamppailua.

Kanen edellä tämän kauden maalitilastossa on vain Manchester Cityn hyökkääjähirmu Erling Haaland, joka on tehnyt ennätyksellisesti 35 osumaa. Lauantaina Kane pukkasi maalinsa avauspuoliajan lisäajalla.

Tottenham on sarjataulukossa kuudentena ja Palace sijalla 12.

Manchester City tarrasi entistä tiukemmin Valioliigan mestaruuteen voittamalla Leedsin 2–1. Kotijoukkueen molemmat maali laukoi avauspuoliajalla Ilkay Gündogan, joka epäonnistui toisella puoliajalla rangaistuspotkussaan. Rodrigon päätösminuuttien kavennus jäi Leedsille laihaksi lohduksi.

Haalandilla oli useita tekopaikkoja lisätä kauden maalimääräänsä, mutta tällä kertaa norjalaistähti veti vesiperän.

Cityn ero toisena olevaan Arsenaliin on neljä pistettä, kun molemmilla on liigakautta jäljellä neljä ottelua. Valioliigan mestaruuden lisäksi City jahtaa kahta muutakin merkittävää titteliä, sillä se on pelannut itsensä Englannin cupissa finaaliin ja Mestarien liigassa välieriin.

Leedsille tappio oli takaisku taistelussa sarjapaikasta. Joukkue on viimeisellä säilyjän paikalla, mutta Nottingham Forest vaanii samassa pistemäärässä ja Everton pisteen perässä. Forestilla ja Evertonilla on ottelu Leedsiä vähemmän pelattuna. Ottelu oli Leedsille ensimmäinen päävalmentaja Sam Allardycen komennossa.

Muissa lauantain peleissä Bournemouth hävisi kotonaan Chelsealle 1–3 ja Wolverhampton voitti kotonaan Aston Villan 1–0. Liverpoolin ja Brentfordin välinen ottelu päättyy myöhemmin tänään.

Chelsealle voitto oli ensimmäinen Frank Lampardin tuoreella päävalmentajapestillä lontoolaisseurassa. Tappiopelejä ehti kertyä kaikki kilpailut mukaan lukien kuusi perättäistä.