Edmonton murskasi Vegasin, Leon Draisaitlin maalitahti on mykistävä

Leon Draisaitl jatkoi ällistyttävää maalitehtailuaan NHL:n pudotuspeleissä.

Leon Draisaitl on tehnyt pudotuspeleissä jo 13 maalia.

Edmonton Oilers tasoitti otteluvoitot 1–1:een, kun Vegas Golden Knights taipui kotikaukalossaan maalein 1–5.

Oilers jyräsi Vegasin heti avauserässä, kun se latoi neljä maalia Laurent Brossoit’n vartioimaan maaliin.

Edmontonin järisyttävä ylivoima toimi tällä kertaa 50-prosenttisesti. Runkosarjassa ällistyttävällä 32,4 prosentin tehokkuudella toiminut ylivoima on pudotuspeleissä ollut vieläkin kovempi: 14 maalia 25 yrityksellä eli 56-prosenttista pakkopeliä.

Avausosuman ylivoimalla tehnyt ja 4–0:aan tasakentällisin ladannut Leon Draisaitl on tehnyt kevään pudotuspeleissä jo 13 maalia. Se on yhtä paljon kuin pudotuspelien maalipörssin kärkinimet Evander Kane ja Nathan MacKinnon vuosi sitten yhteensä, vaikka käynnissä on nyt vasta toinen kierros.

Draisaitl (2+0) on tehnyt uransa 45 pudotuspeliottelussa 76 (31+45) pistettä. Häntä nopeammin 75 pisteen rajapyykkiin ovat pudotuspeleissä yltäneet vain Wayne Gretzky (34 ottelua) ja Mario Lemieux (39 ottelua).

”Hän on monina iltoina maailman paras pelaaja”, tehot 2+1 naulannut Connor McDavid linjasi Draisaitlin esityksistä.

Oilers vei avauserän laukaukset 19–4. Peli tasoittui toisessa – mutta tulos ratkesi viimeistään McDavidin 5–0-osuman jälkeen, minkä myötä tunteet kuumenivat ja siirryttiin klassiseen ”asetelmien hakuun” tulevaa varten.

Oilersin Evander Kane väänsi toisen erän lopun mylläkässä Keegan Kolesarin jäähän ja löi tätä muutaman kerran vartaloon. Kane sai tästä neljän väkivaltaisuusminuutin lisäksi kymmenen minuutin käytösrangaistuksen.

Ottelussa jaettiin lopulta rapsakat 124 jäähyminuuttia, joista 70 Vegasille.