Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Riikka Pakarinen sanoo PM-kisojen olevan tärkeä ennen kaikkea Norjalle ja Tanskalle.

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Riikka Pakarinen kertoo, että viime kesänä käytiin keskustelua siitä, osallistutaanko Pohjoismaiden mestaruuskisoihin Suomesta ollenkaan.

Toukokuun lopulla pidettävät PM-kisat nousivat viime viikolla keskusteluun, kun pikajuoksija Samuli Samuelsson nosti esiin sen, että kisoihin matkaavilta urheilijoita peritään 400 euron omavastuuosuus. Se koskee myös kaikkia viestijoukkueen juoksijoita erikseen. Yhteensä joukkue maksaa Suomen edustamisesta siis 1 600 euroa.

Viestijoukkueen kisapaikka ensi vuoden EM-kisoihin vaatii sijoittumista riittävän korkealle rankingissa, johon vaikuttaa kaksi tulosta. Mahdollisuuksia juosta pikaviestiä on kesän aikana vain muutamia. Siksi kisaamaan pääsystä maksaminen sapetti Samuelssonin suulla puhuneita juoksijoita.

Pakarinen sanoo PM-kisojen olevan poikkeuskilpailu, jonka jatkosta ei ole varmuutta. Kisat käydään ensimmäistä kertaa,.

”Näihin kisoihin suhtauduttiin ristiriitaisesti. Muut maat olivat innokkaampia järjestämään. Erityisesti tanskalaiset ja norjalaiset kaipasivat kilpailuita, joissa saa hyvin ranking-pisteitä. Kompromissina päätimme osallistua, koska halusimme hyvässä pohjoismaisessa hengessä olla mukana, mutta asetimme omavastuun”, Pakarinen kertoo.

Suomessa pyörii kesällä gp-sarja ja kovimmille urheilijoille on tarjolla kansainvälisesti laadukas Paavo Nurmi Games Turussa. Ne tarjoavat mahdollisuuksia rankingpisteiden keruuseen kotimaassa. PM-kisojen tarve ei ole yhtä suuri kuin Norjassa ja Tanskassa, jossa gp-sarjaa vastaava oman maan kilpailu Pakarisen mukaan puuttuu.

Omavastuut eivät ole yleisurheilussakaan uusi asia. Esimerkiksi nuorten arvokisoihin lähtevän joukkueen jäsenet joutuvat maksamaan omavastuuosuuksia, joista tosin saattaa vapautua kokonaan tai osittain, jos kilpailussa menestyy. Omavastuut on määritelty SUL:n verkkosivuilla arvokisojen valintajärjestelmässä.

Esimerkiksi 19-vuotiaiden EM-kisoihin Israeliin valittavien urheilijoiden omavastuuosuus on 750 euroa. Mitalistit eivät joudu maksamaan, ja sijoille 4–8 yltävät urheilijat maksavat puolet summasta.

Omavastuuta ei ole aikuisten arvokisoissa, Euroopan joukkuemestaruuskilpailuissa tai Ruotsi-ottelussa. Pakarinen sanoo, että keskustelua on käyty urheilijoita edustavan Yleisurheilijat ry:n kanssa eikä erimielisyyttä periaatelinjasta ole.

Pakarinen toivoo, että SUL:n talous kohenisi niin paljon, että PM-kisojenkaan osalta omavastuuta ei tarvitsisi pohtia. Viime vuonna taloudellinen tulos painui tappiolliseksi, vaikka Suomi järjesti mukavasti yleisöä keränneen Ruotsi-ottelun Olympiastadionilla. Isot arvokisajoukkueet nostivat kuluja.

”Sitä enemmän voi panostaa mitä vahvempi talous on. Meidän pitää pystyä tekemään kesää kohti kaikkemme, että saamme uusia kumppanuuksia. Siinä mielessä viime vuosi oli herätys”, Pakarinen sanoo.

PM-kisoihin lähtevä joukkue julkaistaan valintajärjestelmän mukaan ensi keskiviikkona. Pakarisen tiedossa ei ole urheilijoita, jotka kieltäytyisivät matkasta omavastuun takia.

Samuelssonin kanssa Pakarinen sanoo jutelleensa hyvässä hengessä.

”Ymmärrän harmituksen. Totta kai on upea asia, jos viestijoukkueen saaminen arvokisoihin olisi upea asia. Kilpailu on tosi kovaa, viestissä kilpailuita on vähemmän. Niitä olisi hyvä saada lisää kalenteriin.”