Espoolainen Olarin Voimistelijat kahmi valtaosan mitaleista sunnuntaina Tampereella, kun rytmisen voimistelun SM-kisoissa kilpailtiin henkilökohtaiset välinefinaalit. Seura voitti 10 mitalia 12 mahdollisesta.

Olarin voimistelijoista Emmi Piiroinen voitti kaksi kultaa, hopean ja pronssin. Elisabeth Jamil voitti kaksi kultaa sekä hopean. Lia Kallion saldo oli hopea ja kaksi pronssia. Helsinkiläisen Elise Gymnasticsin Emilia Helin sai nauhan hopean ja vanteen pronssin.

Kaksinkertaisten kultamitalistien ajatukset päivän kilpailuista vanteessa, pallossa, keiloissa ja nauhassa olivat samansuuntaiset. Piiroinen oli lauantaina voittanut neliottelun, Kallio oli toinen ja Suomen lähtökohtaisesti paras voimistelija Jamil vasta kolmas.

”Eilinen epäonnistuminen ärsytti tänään aika paljon. Tänään sain kasattua ajatukset paremmin. Eniten harmittaa lempparini nauhan heikko suoritus”, Jamil sanoi.

Keilat ja vanteen voittanut Jamil oli nauhan finaalissa vasta neljäs jäätyään mitalista yli puoli pistettä. Piiroinen oli siinä ylivoimainen mestari noin kahden pisteen erolla Heliniin.

”En ole täysin tyytyväinen mihinkään suoritukseen. Toki päivän saldosta voi käyttää sanoja ihan kiva”, vasta 15-vuotias Piiroinen sanoi.

Pallon finaalissa toisen mestaruuden voittanut Piiroinen viettää 16-vuotispäiviään Kallion tapaan vasta ensi elokuussa. Jamil juhlii kesäkuussa 19-vuotispäiväänsä.

Olarin Voimistelijoiden ukrainalainen valmentaja Larisa Gryadunova oli tyytyväinen useimpiin sunnuntain suorituksiin. Hän on valmentanut Piiroista kolme ja puoli vuotta, Imatralta Espooseen siirtynyttä Jamilia kaksi ja puoli vuotta.

”Jamil on ollut paljon kipeänä ja kausi on ollut vaikea. Hän on jo kokenut arvokisakävijä ja pystyi rutiinitasoon täällä.”

”Piiroinen oli ensimmäistä kertaa mukana aikuisten arvokisoissa. Hän on erittäin lahjakas ja onnistui lauantaina erinomaisesti. Osin siitä syystä keskittyminen sunnuntain kilpailuihin ei ehkä täysin onnistunut”, Gryadunova arvioi.