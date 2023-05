New Jersey murjoi Carolinan. Tunteetkin kuumenivat.

Seattle

New Jersey Devils löi Carolina Hurricanesin kotonaan Newarkissa murskalukemin 8–4.

Devils kavensi samalla otteluvoitot 1–2:een. Osat kääntyivät totaalisesti, sillä Carolina vei sarjan ensimmäiset ottelut kotonaan yhteismaalein 11–2.

Numerot eivät olleet täysin linjassa pelitapahtumien, kiekonhallinnan ja laukaisumäärien kanssa.

Carolinan maalivahdit Frederik Andersen ja hänen tilalleen vaihdettu Pjotr Kotshetkov eivät olleet parhaimmillaan, ja Devils viimeisteli todella kovalla prosentilla.

Devils latoi heti avauserässä taululle 3–0-lukemat, huipennuksena Michael McLeodin alivoimamaali, kun hän polki läpi heti vaihdon alussa ja yllätti Andersenin.

Toisessa erässä Hurricanes tuli Sebastian Ahon ja Jordan Martinookin maaleilla kolmen päähän, mutta sen lähemmäksi vieraat eivät päässeet. Sama tapahtui päätöserässä, sillä Devils kävi jo 7-2-johdossa, mutta Jordan Staalin ja Seth Jarvisin alivoimamaalit toivat Carolinan kolmen osuman päähän.

Carolinasta erityisissä vaikeuksissa olivat Brady Skjei ja hänen pakkiparinsa Brett Pesce. Rod Brind'Amourin luottomiesten plusmiinus painui neljän maalin verran pakkaselle.

Myös viime ottelussa kaksi maalia tehneen Jesperi Kotkaniemen ilta oli tyly. Canesin kotiotteluissa kolme maalia tehnyt Kotkaniemi pelasi pitkälti Jack Hughesin johtamaa ketjua vastaan – ja sai tililleen myös merkinnän -4. Juuri kotijoukkueen vaihto- eli peluutusetu on tässä sarjassa noussut toistaiseksi isoon osaan.

Varsin säästeliäitä minuutteja Devilsiä vastaan pelannut Aho oli jäällä nyt 14.55.

Aho oli maalinsa lisäksi esillä avauserässä, kun Devilsin slovakkikonkari Tomas Tatar huitoi suomalaista rajusti mailallaan päähän. Tatar selvisi iskustaan kahden minuutin jäähyllä.

Toisessa erässä Aho ja Hughes ottivat yhteen, kun Aho iski mailansa rikki poikittaisella Hughesiin. Nyrkit heiluivat, ja Hughes väänsi Ahon painissa alleen.

Devilsin takalinjoilla ensimmäisen pudotuspeliottelunsa pelannut Luke Hughes hymyili lehdistötilaisuudessa veljensä ”tapelleen, mikä oli uutta”. Jack Hughes naurahti, ettei pitänyt väkivaltaisuuskakkoset tuonutta tilannetta tappeluna.

”Hän (Aho) on tosi hyvä pelaaja. Luullakseni molemmat joukkueet haluavat, että olemme jäällä auttamassa joukkueitamme. Hän löi minua poikittaisella ja sain tarpeekseni. Sellaista tämä on pudotuspeleissä: kilpailullista ja kiihkeää. Hän on heidän kärkipelaajansa”, Jack Hughes perkasi.

Ottelun päätöserässä nähtiin myös kunnon tappelu ilman hanskoja, kun Devilsin suomalaishyökkääjä Erik Haula iski yhteen Stefan Noesenin kanssa.

Andersen torjui 8/12 laukausta, Kotshetkov 18/22 ja New Jerseyn Vitek Vanecek pysäytti 26 kutia 30:stä.