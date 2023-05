Marko Anttila, 37, Lempäälä, Kärpät. Koko kansan ”Mörkö” on jälleen kisoissa – vaikka jälleen hänen valintansa kyseenalaistettiin. Yli kaksimetrisellä jätillä on varma paikka nelosketjun laidalla ja alivoimalla, tuntee Jalosen pelitavan läpikotaisin ja pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan. Yleisön rakastama jätti on pidetty hahmo myös joukkueen sisällä.