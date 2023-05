Vaikka jääkiekko on joukkuepeli, jossa yhden pelaajan merkitys harvoin on valtava, voi yksikin pelaaja jossain tapauksessa saada aikaan suuren muutoksen.

Kevään NHL-sensaation Florida Panthersin riveistä löytyy tuollainen pelaaja. Kyseessä on viime kesänä jättimäisessä pelaajakaupassa joukkueeseen liittynyt Matthew Tkachuk.

Tkachuk, 25, oli aivan keskeisessä roolissa siinä, että hädin tuskin edes pudotuspeleihin yltänyt Florida nousi avauskierroksella 1–3-tappioasemasta voittoon historiallisen hyvän runkosarjan pelannutta Boston Bruinsia vastaan.

Nyt Tkachukin johdolla Florida on pudottamassa Toronto Maple Leafsia ulos. Otteluvoitot ovat Floridalle jo 3–0.

Vielä viime kaudella Florida oli kuin Boston. Se voitti runkosarjan loistavilla otteilla, mutta pudotuspeleissä lähtö tuli toisella kierroksella tylysti paikallisvastustaja Tampa Bay Lightningia vastaan suoraan neljässä ottelussa.

Johtavat pelaajat Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau ja Aaron Ekblad saivat kritiikkiä suorituksistaan kevään kovissa peleissä.

Kesällä Huberdeau saikin lähteä. Florida paketoi hänet, huippuluokan puolustajan Mackenzie Weegarin, ykköskierroksen varauksen ja yhden lupauksen, ja lähetti paketin kohti Calgaryä.

Vastineeksi toiseen suuntaan saapui Tkachuk. Amerikkalaishyökkääjä oli aiemmin ilmoittanut Flamesille, ettei hänellä ole aikomusta tehdä pitkää sopimusta, joten seura oli käytännössä pakotettu luopumaan hänestä.

Floridan maksama hinta oli kova, vaihtokaupan yhteydessä se solmi Tkachukin kanssa pitkän ja rahakkaan jatkosopimuksen. Nyt on jo selvää, että tuo kaikki kannatti silti maksaa.

Suusta ulkona roikkuvasta hammassuojasta on tullut Matthew Tkachukin tavaramerkki toisen yhdysvaltalaistähden Patrick Kanen tavoin.

Viimeisellä Calgary-kaudellaan Tkachuk teki runkosarjassa 104 tehopistettä. Kyseessä ei ollut yhden kauden suonenveto, sillä Floridassa debyyttikaudella saldo parani vielä viidellä pisteellä.

Tähtipelaaja on itsekin nauttinut täysin rinnoin muutoksesta.

”Tämä on ylivoimaisesti maailman paras paikka elää”, Tkachuk hehkutti pudotuspelien alla The Athleticin haastattelussa.

”Tiesin että tulisin rakastamaan tätä, mutten ajatellut rakastavani tätä aivan näin paljon.”

Pudotuspeleissä Tkachukia kovemmassa pistevireessä on ollut ainostaan Edmonton Oilersin superduo Leon Draisaitl–Connor McDavid. Samalla Tkachuk on tehnyt Floridasta huomattavasti aiempaa ikävämmän vastustajan ja saanut kerättyä vastustajan huomiota itseensä.

Kaiken lisäksi Huberdeaun suoritustaso romahti Albertan kylmyydessä. Pistesaldo tippui hurjat 60 pistettä, kun 115 pisteen kausi vaihtui 55 pisteen sesonkiin.

Matthew Tkachuk innostui nahistelemaan pudotuspelien avauskierroksella jopa Bostonin maalivahdin Linus Ullmarkin kanssa.

Tkachuk tulee todellisesta kiekkoperheestä.

1990- ja 2000-lukujen katsojat muistavat varmasti Keith Tkachukin. Muun muassa Phoenixissä ja St. Louisissa pelannut voimahyökkääjä voitti muun muassa kertaalleen NHL:n maalipörssin ja saavutti Yhdysvaltojen kanssa olympiahopeaa Salt Lake Cityn kotikisoissa alkuvuodesta 2002.

Pojista polvi parani, vaikka isäkin oli huippupelaaja. Matthew’n pikkuveli Brady Tkachuk, 23, on Ottawa Senatorsin kapteeni ja 83 pistettä viime kaudella tehnyt isänsä kaltainen voimahyökkääjä, jolla isoveljensä tavoin on edellytykset rikkoa sadan pisteen maaginen rajapyykki.

Kun koko kolmikon tilastot lasketaan yhteen, ovat luvut jo nyt hurjia: 30 NHL-kautta, 2 070 runkosarjan ottelua, 855 maalia ja 1 831 tehopistettä.

Niin, ja 3 260 jäähyminuuttia. Pudotuspeleissä vielä 246 lisää.

Kukaan Tkachukeista ei ole pelännyt kovaa peliä ja sääntöjen rikkomista. Taisteluja käydään niin fyysisesti kuin verbaalisestikin.

Maalipörssin voittaessaan Keith Tkachuk istui myös jäähyllä 228 minuuttia. Matthew keräsi tällä kaudella 123 rangaistusminuuttia, ja Bradyn lukema oli lähes saman verran.

Voi vain kauhulla kuvitella, millaisia veljesten pihapelit olivat nuoruudessa. Perheside on joka tapauksessa vankka – jopa niin vankka, että vuosi sitten keväällä Brady oli Calgaryn pudotuspeliottelussa tavallisen yleisön seassa avoimesti kannattamassa veljensä joukkuetta.

Matthew Tkachukin pikkuveli Brady (vas.) on Ottawa Senatorsin kapteeni.

Heti ensimmäisellä kaudellaan Floridassa Tkachuk sai paitaansa varakapteenin A-kirjaimen.

Joukkueen kapteenina toimii jo viidettä kauttaan Tappara-kasvatti Barkov. Hän ajautui ikään kuin väkisin tehtävään joukkueen pelillisenä johtohahmona ja organisaation kasvoina. Rauhallinen ja hiljainen persoona ei ole omimmillaan pukukopissa ääntä pitämässä tai median edessä.

Tkachukin tultua Barkov on voinut ottaa toisenlaisen roolin: verbaalinen ja räväkkä johtaja on tuonut samalla tilaa esimerkillä johtamiselle.

”Pojat, muistakaa tämä huone. Tulemme tänne seiskapeliin”, totesi Tkachuk Bostonin kotiareenan pukukopissa joukkueelleen viidennen ottelun jälkeen – ja piti sanansa.

Toronto-sarjassa Barkovin rooli on ollut myös pelillisesti poikkeuksellinen ja tärkeä.

Torontolla löytyy Auston Matthewsin, Mitchell Marnerin, John Tavaresin ja William Nylanderin muodossa hurjasti hyökkäyspään osaamista. Barkovin tehtäväksi on jäänyt ensisijaisesti heidän pimentämisensä.

Siinä suomalaissentteri on onnistunut fantastisesti.

Toronto on tehnyt kolmessa ottelussa kuusi maalia. Tähtikvartetin yhteenlaskettu pistesaldo on 0+4. Barkov on itsekin tehnyt yksinään lähes saman verran pisteitä (1+2).