Garden Helsingin johtohahmo Timo Everi näkee hieman jo valoa tunnelin päässä pitkälle venyneessä rakennusprojektissa.

Helsingin jäähallin läheisyyteen suunnitellusta jättiareenasta on puhuttu julkisesti ensi kerran jo vuonna 2008.

”Toivon, että asia etenee vielä tämän vuoden puolella. Tontti on ennallaan. Seuraava vaihe on sen hinnoittelu ja lunastaminen. Etenemme hyvässä hengessä Helsingin kaupungin kanssa eli hanke jaksaa ihan hyvin”, Everi sanoo.

Vaikka tontti on ennallaan, sen nykyinen varaus päättyi vuoden 2020 lopulla. Tontinvaraus on käsiteltävä uudelleen Helsingin kuntapolitiikassa.

Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki sanoo Sanomille, ettei tonttivarauksesta ole käyty sen kummemmin poliittista keskustelua.

”Tuskin se on ongelma. Hankkeen pitää saada kasaan uskottava rahoitus”, Arhinmäki sanoo.

Kaupungin tonttipäällikkö Sami Haapanen sanoo, että jäähallihankkeen uudelleen varaamista koskeva päätös on tarkoitus saada päätöksentekoon vielä ennen kesän lomakautta.

Hänen mukaansa rakentaminen voisi alkaa vuoden 2024 lopulla, jos hanke etenee.

Everi pitää tontinvarauksen uudelleen tekemistä kaupungin tapana viedä prosessia eteenpäin.

Isot rakentamisen päätökset tehdään Everin mukaan sen jälkeen, kun kaupunki on saanut toimensa valmiiksi.

HIFK:n Garden Helsinki -hanke on kulkenut vuosien aikana vastoinkäymisestä toiseen. Asiat etenevät verkalleen.

Suurhanke on saanut lainvoimaisen asemakaavaan, mutta eteneminen rakennusluvan jättämiseen kestää.

Garden Helsinki -hankkeen vetäjä Timo Everi.

Rakennuslupavaiheessa menee ainakin tämä vuosi ja rakentamisessa vähintään kolmesta neljään vuoteen.

”Kaupungilla on oma tahtotilansa. Edessä on 5–6 miljoonan euron suunnitteluvaihe, kun nähdään, että tontti on valmiina. Areenan vuokralaistilanne on erinomainen ja tapahtuma-ala on toipunut yllättävän nopeasti pandemiasta”, Everi sanoo.

Tapahtumateollisuus ajautui mittaviin vaikeuksiin, kun koronapandemia keskeytti urheilusarjoja ja kulttuuritapahtumia. Katsomot ammottivat tyhjyyttään.

Everi laskee, että pandemia hidasti rakennushanketta noin puolitoista vuotta 2020–2021.

Lisäksi hallihanketta on hidastanut Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainaan.

Sota on hankaloittanut rakennusmateriaalin hankintaa ja nostanut kustannuksia. Myös korkotason nousu nostaa hallihankkeen hintaa.

”Viime keväästä kustannukset ovat nousseet noin 15 pinnaa. Jokainen voi laskea, mitä se tekee 600 miljoonan euron hankkeessa”, Everi sanoo.

Suurareenan hinnaksi on laskettu 600–800 miljoonaa euroa. Se sisältää areenakokonaisuuden ja asuntorakentamisen. Viidentoista prosentin kustannusnousu tarkoittaisi 90–120 miljoonan euron lisälaskua.

Tältä Helsinki Gardenissa voisi havainnekuvien perusteella näyttää.

Everi sanoo, että hallin rahoitus on hyvällä mallilla.

”Jos kustannusnousu on pysyvää, se täytyy lisätä hintoihin. Toivotaan, että kustannustilanne rauhoittuu ja että myös korot alkavat laskea. Luovuttaa ehtii myöhemminkin.”

Salassapitosopimuksiin vedoten Everi ei kerro rahoittajien nimiä.

”Sen kaltaiset pörssiyritykset haluavat itse olla mukana kertomassa rahoituksesta, kun sen aika on.”

Garden Helsinki sai suunnitteluvarauksen hankkeelleen vuonna 2015. Vetäjien toiveena oli päästä rakentamaan jo kolme vuotta sitten.

”Nyt saattaa olla vain helpotus, ettei päästä rakentamaan tämän vuoden puolella. Eihän tämä ole ollut tiedossa kuin parikymmentä vuotta ja vastustajia on riittänyt”, Everi naurahtaa.

Tavoitteena on, että HIFK:n uudesta areenasta tulisi Suomen suurin tai suurimpia. Virallisia penkkilaskelmia ei ole, mutta julkisuudessa olleiden lukujen mukaan katsomoon mahtuisi 11 000–16 000 katsojaa.

Asuntoja tulisi noin 350–400 asukkaalle. Hotellin koko olisi 21 000 neliötä ja toimi- ja liiketiloja kertyisi noin 42 000 neliötä.

Suurin osa hankkeesta painuisi maan alle eli lähes satatuhatta neliötä. Maan päälle jäisi noin 60 000 neliötä.

Tampereelle vuonna 2021 valmistunut Nokia-areena tarjoaa jopa 15 000 katsomopaikkaa. Areenan koko on 50 000 neliötä.

Tampereella puheet uudesta areenasta alkoivat vuonna 1998, vuosi sen jälkeen, kun Pasilan areena (entinen Hartwall-areena) täytti vuoden.

Venäläisomistajien pakotteiden takia Pasilan halli on suljettu ja sen tulevaisuus näyttää hämärältä, vaikka sille on sanottu löytyvän ostaja hyvinkin pian.

Helsingissä on suunnitteilla kaksi hallihanketta Suvilahteen. Yrittäjäryhmän Suvilahti Areenalle ei ole vireillä kaavamuutosta. Suvilahti Event Hubin kaava sen sijaan on hyväksytty, ja seuraavaksi hanke etenee rahoituksen viimeistelyyn.