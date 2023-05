Lionel Messillä ei ole mitään pelaajasopimusta Saudi-Arabiaan, sanoo hänen isänsä ja agenttinsa Jorge Messi.

Argentiinalaisen jalkapallotähden Lionel Messin isä ja agentti Jorge Messi kiistää tiedot, joiden mukaan Messin uran jatkuminen Saudi-Arabiassa olisi jo sovittu.

Uutistoimisto AFP uutisoi aiemmin tiistaina, että neuvotteluista perillä oleva lähde kertoi sopimuksen jo syntyneen. Messin sopimus Paris Saint-Germainissa päättyy tähän kauteen.

Jorge Messin mukaan hänen poikansa tekee päätöksensä vasta kuluvan kauden päätyttyä.

”Mitään ei ole ehdottomasti sovittu minkään seuran kanssa ensi kaudesta”, Jorge Messi kirjoitti Instagramissa AFP:n mukaan.

”Päätöstä ei tehdä ennen kuin Lionel päättää pelit PSG:ssä. Kun kausi on ohi, on aika pohtia ja katsoa, mitä on tarjolla ja sen jälkeen tehdään päätös.”

Messi, 35, oli kaksi viikkoa hyllytettynä PSG:stä luvattoman Saudi-Arabian matkansa takia. Messi on Saudi-Arabian turismilähettiläs.

”On aina huhuja ja monet käyttävät Lionelin nimeä saadakseen mainetta, mutta totuuksia on vain yksi ja voimme vakuuttaa teille, ettei ole mitään sovittu kenenkään kanssa”, Jorge Messi kirjoitti.

”Ei sanallisesti, ei allekirjoitettuna eikä sovittuna. Eikä sellaista tule ennen kauden päättymistä.”