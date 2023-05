Tällä hetkellä lippuja on myyty yhteensä 211 000.

Jääkiekon MM-kisojen kahteen Suomen otteluun on vapautunut lisää lippuja. Perjantain avauspeliin Suomi–Yhdysvallat ja lauantain Saksa–Suomi-peliin vapautui lippuja kansainvälisestä kiintiöstä. Ottelut olivat aiemmin loppuun varattuja, mutta tiistaina päivällä niihin oli kourallinen lippuja tarjolla.

Lippuja saattaa vapautua myyntiin myöhemmin lisää. Kisaorganisaatio tarkastaa vielä tiistaina Nokia-areenan tekniset rakenteet, minkä jälkeen lippuja mahdollisesti vapautuu faneille.

Tällä hetkellä loppuunmyydyt ottelut ovat alkulohkon pelit Suomi–Ruotsi ja Itävalta–Suomi. Muihin Leijonien peleihin on siis vielä lippuja, joskin suureen osaan vain vähän. Poikkeuksena on alkulohkon peli Suomi–Tanska, johon oli tiistaina päivällä vielä rutkasti vapaita paikkoja.

”Se on alkusarjan viimeinen ottelu. Se myy varmasti hitaimmin. Viime vuonna oli aika sama tilanne Tšekki-ottelun osalta. Sinnekin oli vielä lippuja saatavilla, kun turnaus alkoi, mutta se myytiin loppuun turnauksen aikana”, sanoo jääkiekon MM-kisaorganisaation lippupäällikkö Sanna Pakarinen.

Pakarinen sanoo järjestäjien odottavan, että Suomen pelit myydään loppuun.

Myös kaikkiin Tampereella pelattaviin pudotuspeleihin on yhä lippuja saatavilla. Jopa Suomen mahdolliseen puolivälierään ja välierään sekä finaaliin on jopa melko paljon lippuja jäljellä. Tilaa on varsinkin Nokia-areenan alakatsomossa, jonne liput maksavat enemmän kuin yläkatsomoon.

Sanna Pakarinen kertoo, että puolivälierään, jossa Suomi pelaa, jos sinne pääsee, on noin 1 500 paikkaa jäljellä. Mahdolliseen välierään on lippuja parituhatta.

”Myös viime vuonna niihin oli lippuja jäljellä kisojen aikana, ja ne myytiin loppuun.”

Pakarinen kertoo, että tällä hetkellä lippuja on myyty yhteensä 211 000. Viime viikolla järjestäjät kertoivat, että Tampereella pelattaviin otteluihin on myyty noin 200 000 lippua.

Yksi järjestäjien haaste on saada Nokia-areenaan väkeä päivinä, jolloin Suomi ei pelaa. Sanna Pakarisen mukaan järjestäjät koettavat tehdä kovasti töitä, jotta halliin saapuu katsojia.

Järjestäjillä on ollut erilaisia kampanjoita muun muassa koululaisille ja seuroille. Sitä kautta muihin kuin Suomen peleihin on tulossa tuhansia katsojia. Esimerkiksi Saksa–Ranska-peliin on saapumassa yli 5 000 koululaista.

Ulkomailta Tampereelle on tulossa kisaturisteja saman verran kuin vuosi sitten. Pakarisen mukaan noin kymmenen prosenttia myydyistä lipuista on mennyt ulkomaille. Suurimmat ryhmät ovat tulossa Ruotsista, Saksasta, Itävallasta ja Unkarista.