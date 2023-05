Alppihiihtäjä Samu Torsti lopettaa: ”Takki on tyhjä”

Vaasalaislähtöinen alppihiihtäjä Samu Torsti lopettaa uransa 13 maajoukkuekauden jälkeen.

Torsti sai parhaalla kaudellaan kokoon 46 maailmancupin pistettä ja päätyi suurpujottelun cupissa sijalle 26. Olympialaisissa hän kilpaili kolmesti.

Torstin parhaaksi yksittäiseksi maailmancupin saavutukseksi jäi Adelbodenin 2017 suurpujottelun kymmenes sija.

Torsti edusti Suomea Sotšin 2014, Pyeongchangin 2018 ja Pekingin 2022 olympialaisissa. Pyeongchangissa hän oli 17:s, Sotšissa 21:s, ja Pekingistä tuli keskeytys.

MM-kisojen suurpujottelussa Torsti oli 15:s Cortinan kisoissa 2021.

”Tärkein syy lopettamiselleni on, että takkini on tyhjä alppihiihdosta ja huippu-urheilijan elämästä. Olen antanut kaiken, mitä minulla on annettavaa”, Torsti taustoitti lopettamispäätöstä tiedotteessaan.

Torsti harkitsi ratkaisua huolella.

”Mietin lopettamista jo viime keväänä ja sitä edellisenä.”

Torsti kertoo muistelevansa lämmöllä uraansa, mutta huippusaavutusten tavoittelussa hän koki jääneensä Suomessa vaille riittävää tukea.

"Tavoitteeni on aina ollut päästä maailman huipulle, mutten nähnyt sitä mahdollisuutta enää edessäni”, Torsti kertoi.

”Kyse on siitä, ovatko omat ja ympäristön resurssit tasolla, jolla tavoitteen voi saavuttaa. Näen vaateen, mitä maailman huipulle pääsy vaatii, eikä siihen pysty kukaan yksin. Se vaatii isomman tuen ja organisaation.”

Uransa kohokohdiksi Torsti mainitsi olympialaiset, Suomen edustamisen ja urheilijan arjen.

”Urheilussa hienointa on rajojen venyttäminen ja siirtäminen sekä siihen liittyvän palapelin kasaaminen. Hikoilu ja arjen työ on upeaa”, Torsti korosti.