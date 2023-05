Tutkija oikaisi Olympiakomitean toimitus­johtajaa: ”Seurojen talous on kotitalouksien varassa”

Olympiakomitean toimitusjohtaja väitti valtion liikuntabudjetin olevan seurojen selkäranka, mutta tutkija ja seurajohtaja tyrmäävät väitteen.

Kati Lehtosen mukaan valtion liikuntabudjetilla on huomattava merkitys lajiliitoille, mutta ei seuroille.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto antoi täysin virheellisen lausunnon Twitterissä Olympiakomitean Twitter-tilillä tiistaina sen jälkeen, kun hän oli käynyt viemässä hallitusohjelmaneuvottelijoille liikunta- ja urheiluyhteisön terveiset.

Susiluoto sanoi videolla, että valtion liikuntabudjetti on Suomen suurimman kansanliikkeen eli seurojen selkäranka. Jyväskylän ammattikoulun johtava tutkija Kati Lehtonen kommentoi Twitterissä lausuntoa.

”Näinhän asia ei ole. Se on asiavirhe”, Kati Lehtonen sanoo, miksi kommentoi asiaa Twitterissä.

”Valtion liikuntabudjetista 3–4 miljoonaa euroa menee Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamiin seurojen kehittämistukiin, joka on kehittävää hankerahoitusta. Seurojen vuosibudjetit ovat laskelmien mukaan 700–800 miljoonaa euroa. Jokainen voi pohtia, mikä on valtion liikuntabudjetin rooli seuroille. Se on äärettömän pieni.”

Lehtonen huomauttaa, että valtion liikuntabudjetin merkitys valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille on huomattava. Vuositasolla valtio tukee valtakunnallisia ja alueellisia liikuntajärjestöjä noin 40 miljoonalla eurolla.

”Sitä se on Olympiakomitealle, joka saa vajaa seitsemän miljoonaa euroa. Se on noin 60 prosenttia OK:n vuosibudjetista.”

Lehtosen mukaan aiemmat selvitykset ovat osoittaneet, että julkisten tukien osuus seurojen taloudesta 5–10 prosentin tasolla.

”Seurojen talous on kotitalouksien varassa. Sponsorirahasta meillä ei ole tarkkaa tietoa. Seurat saavat myös epäsuoraa tukea esimerkiksi kuntien liikuntapaikkojen maksuttomuutena [tai alennettuina hintoina]. Mutta sen asiavirheen halusin siitä Susiluodon videotervehdyksestä korjata. En halua tutkijana, että tuollaisia [virheellisiä] kommentteja sanotaan.”

Susiluodon videotervehdys herätti seuraväen keskuudessa kummastusta sosiaalisessa mediassa.

FC Honka ry:n toiminnanjohtaja Petri Harainen kertoo keskustelleensa keskiviikkoaamuna lausunnosta.

”Kyllähän lausunto herättää kysymysmerkkejä seurajohtajan silmissä. Jos katsotaan puhtaasti faktoja, niin Espoon kaupunki antaa vuosittaisen toiminta-avustuksen ja tukee vuokra-avustusmenettelyllä, ja sen lisäksi lajiliitto antaa tukea talenttivalmentajien palkkaamiseen ja hybridiakatemiaan”, Harainen sanoo.

”Hyvin vieraalta kuulostaa kommentti, että valtion liikuntabudjetti olisi seurojen selkäranka.”

Millainen osuus Honka ry:n rahoituksesta tulee kotitalouksilta ja vanhemmilta?

”Iso osa. Koko meidän liikevaihto on 3,5 miljoonaa euroa, ja yleisavustuksina saamme 65 000 euroa. Siinä se suuruusluokka on.”

Mikä on Susiluodon lausunnosta syntyvä mielikuva?

”Ensikuulemalta se on hyvin erikoinen lausunto.”

Susiluodon mukaan hallitusohjelmaneuvottelijat olivat kysyneet häneltä, miten saada eri-ikäiset suomalaiset liikkeelle.

Susiluodon mukaan Olympiakomitean ratkaisuehdotus on suomalaisten toimintakykyohjelma, joka pitäisi hallitusohjelman kärkihankkeeksi.

Lehtosen mukaan toimintakykyohjelma on vielä abstraktin oloinen sisällöltään. Hän olisi toivonut enemmän puhetta liikuntajärjestöjen elinvoimaisuudesta.

”Ehkä viesti henkii Olympiakomitean ottamaa roolia liikkumisen edistäjänä. Se rooli on tällä haavaa ehkä voimakkaampi kuin järjestötoiminnan ja liikunnan kansalaistoiminnan edistäminen”, Lehtonen sanoo.

