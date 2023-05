Roope Hintz johtaa Dallasin hyökkäystä. Suomalaistähti hämmästelee NHL:n pudotuspeliotteluiden kulkua.

Seattle

Dallas Stars tasoitti otteluvoitot 2–2:een, kun Seattle Kraken kaatui vieraissa selvin lukemin 6–2.

Tämä jatkoi pudotuspelien toisen kierroksen erikoista linjaa. Kraken löi Dallasin kaksi päivää aiemmin maalein 7–2.

Peräti kahdeksan 14:stä toisen kierroksen ottelusta on päättynyt vähintään kolmen maalin erolla.

”Juuri mietin tänään, että Carolinakin voitti taas selvällä erolla ja hävisi ihan pystyyn viime pelin, Dallasin Roope Hintz totesi.

Carolina on voittanut pelinsä kahdesti 6–1 ja kerran 5–1. Tappio tuli 4–8.

”On kyllä erikoista. Yleensä nämä ovat aina maalin pelejä, mutta nyt jompi kumpi voittaa ihan pystyyn”, Hintz sanoi ja pyöritteli päätään.

Dallas sai voitollaan toistamiseen hankittua kotiedun takaisin itselleen. Samoin kävi ensimmäisellä kierroksella, kun Stars nousi Minnesotaa vastaan 0–1:stä ja 1–2:sta tasoihin voittaen lopulta sarjan 4–2.

”Tulimme peliin kuten olimme sopineet. Viime pelissä hävisimme periaatteessa kaikki kamppailut. Tämä sarja on niistä kiinni. Kumpi voittaa enemmän kamppailuja, vie myös sarjan. Olimme tänään hereillä ja saimme ison voiton.”

Hintz teki itse maalin ja syötti toisen.

Avauserässä hän toi kiekon alueelle ja syötti Jamie Bennin 1–0-maalin.

Toisen erän lopulla Hintz iski 5–1:een. Hän riisti kiekon vahvan hyökkäyspään pelin jälkeen ja syötti Bennille, joka laukoi. Hintz oli ensimmäisenä irtokiekossa ja naulasi kiekon häkkiin.

Hintz antoi kovuutta Tye Kartyelle, joka tökki Miro Heiskasta.

Hintz on tehnyt kymmenessä pudotuspeliottelussa 15 (6+9) pistettä, joilla hän on pistepörssin kakkospaikalla Leon Draisaitlin jälkeen.

Pistepörssin kärkikymmeniköstä Hintz pelaa selvästi vähiten, 18.42 ottelua kohden.

Dallas on pudotuspeleissä jatkanut pitkälti samaa linjaa kuin runkosarjassa ja peluuttaa neljää kentällistä tasaisesti. Vain puolustuksen kurko Miro Heiskanen pelaa selvästi enemmän kuin muut joukkueen jäsenet.

"Se on ollut hyvä, kun ei kenellekään tule ylikuormaa.”

Starsilla on kirkkaampia tähtiä, mutta profiili on sikäli samankaltainen Krakenin kanssa, että myös Seattle on ollut korostetusti neljän kentän joukkue.

”Niillä on kyllä hyvät neljä kenttää, jotka painavat hommia. Kukaan ei varasta pelistä. Tilaa ei ole hirveästi, eikä aikaa, kun koko ajan on joku iholla.”

Roope Hintz teki maalin ja syötti toisen Seattlessa.

Hintzin kohdalla on läpi kauden ollut myös silmiinpistävää, että hän pelaa toistuvasti ketjukavereitaan lyhyempiä vaihtoja.

Keskiarvo oli runkosarjassa 45 sekunnissa, nyt 43 sekunnissa, joilla hän on joukkueessaan alempaa keskikastia.

Avainasemassa on vaihtojen tehokkuus. Hintz ei paljoa seisoskele vaan polkee yhtä kovaa puolustamaan omalle alueelle kuin syöksyy hyökkäyksiinkin.

"Ei vain pysty vetämään pidempään. Enkä myöskään halua, että jään sinne jumiin ja vaihto venyy ylipitkäksi. Kun olen jäällä, yritän mennä hana pohjassa”, Hintz totesi.

Runkosarjassa 37 maalia 73 ottelussa paukuttaneen keskushyökkääjän laukaus on sekin herättänyt huomiota, viimeksi Raimo Summasen analyysissa.

Myös Corey Perry totesi aiemmin tällä kaudella, että laukaus on erikoinen mutta erittäin vaarallinen.

”Moni on sanonut, että se on vähän outo. Liu’un periaatteessa kahdella jalalla, ja jotenkin olen opetellut vetämään niin, että jalka ei nouse. Vedän vähän sisään ja lauon sitten kahdelta jalalta. Jotenkin sellainen tapa on jäänyt”, Hintz perkaa.

Se tuntuu toimivan.

”No, ainakin tähän asti. Toivottavasti jatkossakin.”