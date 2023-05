HJK nousi tappioasemasta kotivoittoon Interiä vastaan toisella jaksolla, ja Tuomas Ollila teki kaksi maalia.

HJK–Inter 4–1

FC Inter Turun päävalmentaja Jarkko Wiss on antanut Veikkausliigassa eniten viime vuosina peliaikaa alle 20-vuotiaille nuorille pelaajille – ensin Ilveksessä ja tästä kaudesta alkaen Interissä.

Jalkapallon tutkimuslaitoksen CIES:n vertailussa Ilves on 13. sijalla tilastossa, jossa on luokiteltu seurat sen mukaan, miten suuri osuus peliminuuteista on annettu alle 20-vuotiaille pelaajille viiden viime vuoden aikana.

Tanskalainen FC Nordsjælland on 76 pääsarjan vertailussa täysin omillaan lukemillaan (37 %) ykkösenä tilastossa. Wiss valmensi Ilvestä vuodesta 2016 vuoteen 2021, ja sinä aikana hän antoi paljon peliaikaa nuorille, mikä näkyy edelleen seuravertailussa. Ilveksessä peliminuuteista on mennyt 14,6 prosenttia alle 20-vuotiaille.

Tämän vuoden alusta lähtien Wiss on valmentanut FC Inter Turkua, ja kauden alussa Inter on kärjessä siinä vertailussa, miten suuri osuus peliminuuteista on mennyt alle 20-vuotiaille pelaajille. Se johtuu siitä, miten paljon hän on antanut vastuuta Eetu Huuhtaselle, 20, Luka Kuittiselle, 20, ja Otto Lehtisalolle, 18.

”Nuorten peluuttaminen ei ole sinänsä mikään itseisarvo. Kun nuoret harjoittelevat tarpeeksi laadukkaasti, heitä voi käyttää hyvin”, Jarkko Wiss sanoo.

Lauantaina Töölön jalkapallostadionilla Wissin nuorista pelaajista pääsi kentälle vain Eetu Huuhtanen, joka on ollut maalivahtina alkukauden kaikissa otteluissa. Huuhtanen pääsi avausjaksolla helpolla. Hän joutui tekemään vain yhden torjunnan lauantain ottelun avausjaksolla, kun hän torjui Pyry Soirin puskun 4. minuutilla.

HJK:n maalilla Veikkausliiga-debyyttinsä teki lauantaina pohjoismakedonialainen maalivahti Deyan Iliev, 28. Debyytti alkoi kehnosti, kun ensimmäinen laukaus kohti Ilievin vartioimaa maalia meni maaliin.

6. minuutilla Petteri Forsell antoi kulmapotkun, jonka Matias Tamminen pääsi täysin vapaasti puskemaan maalin eteen. Noah Nurmi sutaisi Ilievin edestä pallon maaliin. Se riitti viemään Interin 1–0-johdossa tauolle.

HJK:n hyökkäyspelistä puuttuivat avausjaksolla lähes tyystin laukaukset. 54. minuutilla Aleksi Paananen korjasi tilanteen laukomalla upealla kaukolaukauksella HJK:n 1–1-tasoituksen, joka oli samalla hänen ensimmäinen maalinsa HJK-paidassa.

”Inter puolusti keskustaa tiiviisti. On vaikea hyökätä yhdeksää tai kymmentä pelaajaa vastaan. Jos pystymme pitämään palloa, vastustajaa väsyy. Koko ajan tuntui, että tilaa tulee enemmän. Niinhän ne pelit menevät”, Aleksi Paananen sanoi.

Peli kääntyi päälaelleen toisella jaksolla.

63. minuutilla vaihdosta kentälle tullut HJK-kapteeni Miro Tenho puski Tuomas Ollilan kulmapotkusta kotijoukkueen 2–1-johtoon.

Interin Juho Hyvärinen (vas) ja HJK:n Tuomas Ollila kamppailivat pallosta lauantain Veikkausliiga-ottelussa Helsingissä.

Wiss kertoo pyrkivänsä pitämään huolen siitä, että edustusjoukkueen mukana olevat nuoret pääsevät myös pelaamaan eivätkä vain istumaan penkillä. 18-vuotias hyökkääjä Otto Lehtisalo pääsi vartti ennen loppua kentälle.

”Minulla on huoli nuorista pelaajista koko ajan, ja pidän heidän peliajastaan kirjaa. Se ei auta, että matkustaa ykkösjoukkueen mukana ja pelaa muutaman minuutin”, Wiss sanoo.

Klubin päävalmentaja Toni Koskela on antanut alkukaudella seitsemälle alle 20-vuotiaalle pelaajalle peliaikaa, ja lähes puolet minuuteista oli ennen lauantain ottelukierrosta kertynyt alkukauden yllätyspelaajalle Topi Keskiselle, 20.

Keskistä enemmän minuutteja on kellottanut vain neljä Klubi-pelaaja alkukaudesta. Keskinen on ollut avauskokoonpanossa kahdeksasta ottelusta seitsemässä.

Ensimmäisissä otteluissa Keskinen pystyi yllättämään uutena Veikkausliiga-pelaajana vastustajia, mutta nyt hänen taitonsa tiedetään. Inter-puolustus vartioi tiukasti Keskistä. Kun Keskinen ei päässyt avausjaksolla vasemmalta hyökkäämään kohti maalia, siirsi Koskela hänet oikealle.

83. minuutilla se tuotti tulosta, kun Keskinen leikkasi keskelle ja vapautti Kai Meriluodon maalipaikkaan. Huuhtanen torjui Meriluodon laukauksen, mutta laitapakki Tuomas Ollila liukui pallon maaliin.

Varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla Ollila teki päivän toisen maalinsa, kun nopean hyökkäyksen jälkeen hän iski jälleen paluupallon maaliin.

