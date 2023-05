Ruotsista on tullut Suomen pikkuveli – Leijonilla on MM-jäällä tutut haastajat

Kanada, Ruotsi ja Tshekki haastavat Leijonat vahvimmin MM-kisoissa Tampereella. Ruotsista on tullut MM-jäällä Suomen pikkuveli, joka ottaa mestarista mallia, ja Kanada parantaa aina kisojen edetessä. Juttu julkaistaan yhteistyössä Urheilulehden kanssa.

Kanada

Lajin emämaa on esiintynyt ryhdikkäästi viime vuosien kisoissa. Keväällä 2021 Kanada voitti kultaa ja vuosi sitten se jäi niukasti hopealle. Supertähtiloistoa tuskin nähdään tänäkään keväänä.

Kanada luottaa nuoruuden voimaan ja laadukkaisiin NHL-pelaajiin, joille vaahteralehtipaidan pukeminen on kunnia-asia. Arizonan päävalmentaja André Tourigny vastaa pelistä.

Kanada pohjaa tempopelaamisensa reagointiin ja suoraviivaiseen alueiden voittamiseen. Ylivoimalla joukkue on vuodesta toiseen kivikova.

Totutusti Kanada syttyy hitaasti, mutta nostaa tasoaan turnauksen edetessä. Kun panokset nousevat, Kanada on parhaimmillaan.

Ruotsi

Asetelma on muuttunut päälaelleen. Ruotsi on nykyisin Suomen pikkuveli, joka ottaa nykyisin myös mestarista mallia.

Johan Garpenlövin kolmen vuoden pätkä Tre Kronorin päävalmentajana oli täyskatastrofi. Nyt puikoissa on Sam Hallam, jonka alaisuudessa Ruotsi on siirtynyt koulupoikalätkästä lähemmäs kurinalaisempaa kiekonhallintaa.

Puolustuksessa on vahvarakenteisista yleispuolustajia ja hyökkäyksestä löytyy luisteluvoimaa ja pelaavuutta.

Takavuosina Ruotsi tunnettiin viileänä painepelien kääntäjänä, mutta viime vuosina joukkueen yhteispeli on hajonnut kovissa paikoissa. Uuden valmennuksen alaisuudessa Ruotsilla on kasvojenpesun paikka.

Tshekki

Kari Jalosen valmentama Tshekki kävi viime keväänä kovan kiirastulen läpi. Kisojen aikana oli minikriisiä ja peli yskähteli, mutta pronssimitali tuo työrauhaa Jalosen projektille.

Tshekki pelaa Jalosen komennossa perisuomalaisilla vahvuuksilla eli viisikon tuki on aina lähellä ja keskustan hallinta korostuu. Kurinalaisuuden iskostaminen slaavilaisen pallopelikulttuurin kasvateille ei ole helppo rasti, mutta muutostyö osuu sopivaan taitekohtaan.

Tshekki-kiekossa on käynnissä selkeä murrosvaihe, jonka aikana maajoukkueeseen on noussut konkarien tilalle nuoremman polven pelaajia. Tshekki kuuluu turnauksen viheliäisiin haastajiin.

Yhdysvallat

Suurista kiekkomaista Yhdysvallat on jäänyt kaikista etäisimmäksi MM-kisojen lähihistoriassa.

Nuorten arvokisoissa Yhdysvallat on vuodesta toiseen mestarisuosikkeja ja jenkkitehdas tuottaa laadukasta pelaajamassaa, mutta aikuisten tasolla USA Hockey luottaa kolmos-neloskorin jätkiin. Tähän suurin syy on se, ettei MM-kisojen arvostus ole korkealla.

Kahtena viime keväänä Yhdysvallat on pelannut pronssipelissä, mutta viimeinen harppaus suurten joukkoon on jäänyt ottamatta.

David Quinn johtaa taas joukkuetta. Räväkkä pelityyli pohjautuu luistelu- ja pelinopeuteen, mutta isossa kaukalossa riskejä kaihtamaton Yhdysvallat on haavoittuva joukkue.

Sveitsi

Kevään 2018 hopeamitalin jälkeen Sveitsi on jäänyt junnaamaan paikoilleen. Kolmet edelliset kisat ovat päättyneet karvaaseen puolivälierätappioon.

Kahdeksatta kautta Sveitsiä valmentama Patrick Fischer on maassaan arvostettu tekijä, mutta siima alkaa kiristyä. Sveitsi on vuodesta toiseen turnauksen energisimpiä ja työteliäimpiä joukkueita, mutta alkulohkon säkenöinti ei ole siirtynyt pudotuspeleihin. Sveitsi on jämähtänyt sympaattisen altavastaajan asemaan.

Sveitsi on turnauksen huippumaihin verrattuna turhan tasapaksu ja liian samasta puusta veistetty työläisporukka. Ratkaisuosasto on kapea, eikä materiaalin syvyys riitä haastamaan suurmaita.

Montreal Canadiensiin siirtynyt Slovakian suurlupaus Juraj Slafkovsky karkasi New Jersey Devilsin Nolan Footelta NHL-ottelussa viime syksynä.

Slovakia

Vuosikausien alhon jälkeen Slovakian jääkiekkoilu on varovaisessa nosteessa. Viime kesän NHL:n varaustilaisuudessa maan helmet Juraj Slafkovsky ja Simon Nemec huudettiin sijoilla yksi ja kaksi.

Kolmesta ykköskierroksen varauksesta on vielä pitkä matka kansainvälisen tason menestyjäksi. Pekingin olympiapronssi oli itsetunnon kannalta merkittävä saavutus, mutta MM-kisoissa Slovakia on yhä kiusaajan roolissa.

Craig Ramseyn alaisuudessa Slovakia luottaa karheaan vastaiskulätkään. Uuttera joukkue puolustaa sitkeästi ja odottaa iskun paikkoja kärsivällisesti. Piskuisen kiekkomaan mitaliton putki MM-kisoissa on venymässä 11 vuoden mittaiseksi.

