Bella Simões, 9, osallistui tiistaina golfin Yhdysvaltojen avoimen turnauksen karsintoihin.

Kun 19-vuotias eteläkorealainen Inbee Park voitti vuonna 2008 golfin naisten Yhdysvaltojen avoimen turnauken, US Openin, hänestä tuli turnauksen nuorin mestari.

Brasilialainen Bella Simões ei ole vielä lähellä mestaruutta, mutta hänestä tuli tiistaina nuorin pelaaja, joka on koskaan osallistunut naisten US Openin karsintoihin, kertoo muun muassa CNN. Simões on 9-vuotias. US Open pelataan 78. kerran heinäkuussa Pebble Beachin kentällä Kaliforniassa.

Yhdysvaltojen golfyhdistys julkaisi Twitterissä videon Simõesin ensimmäisestä lyönnistä karsinnoissa.

Simões on pelannut vahvasti junioriturnauksissa. Hän voitti vuosina 2020 ja 2021 alle 7-vuotiaiden maailmanmestaruuden ja vuonna 2022 alle 8-vuotiaiden vastaavan turnauksen.

Simões ei kuitenkaan selviytynyt US Openiin, sillä hän sijoittui karsinnassa 59:nneksi 67 pelaajan joukossa. Hänen tuloksensa oli 23 yli par-tuloksen. Paikan US Openin saivat Lindy Duncan (–10) ja Brooke Matthews (–8).

Jo karsintoihin pääseminen oli osoitus Simõesim taidoista: osallistumiseen vaaditaan alle 2,4:n tasoitus tai golfammattilaisuus.

Nuorin naisten US Openissa pelannut on Yhdysvaltojen Lexi Thompson. Hän oli 12-vuotias vuoden 2007 turnauksessa. Thompson on nykyisin maailmanrankingissa sijalla seitsemän.