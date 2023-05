Tuleeko Cadillac Formula 1:een? Osallistumis­maksu on nousemassa rajusti

Formula 1 alkaa pohtia, millä hinnalla uusi talli voisi päästä mukaan F1-sirkukseen.

Formula 1 on kasvattanut suosiotaan Yhdysvalloissa. Viime viikonloppuna ajettiin Miamin osakilpailu.

Millä hinnalla uusi talli voisi päästä formula ykkösiin? Tämä on yksi kysymyksistä, joka pitäisi ratkaista parin vuoden sisällä.

Formula1:ssä on voimassa niin sanottu Concorde-sopimus F1:n, Kansainvälisen autourheiluliiton (Fia) ja F1-tallien välillä. Se on voimassa vuoteen 2025 asti.

F1:n oikeudet nykyisin omistavan Liberty Median toimitusjohtaja Greg Maffei totesi uutistoimisto AFP:n mukaan viime viikolla, että keskustelut uudesta sopimuksesta pitäisi jo aloittaa. F1-tallit eivät ole yhtä innokkaita aikaiseen pohdintaan.

Netflixin Taistelu paalupaikasta -sarjan myötä on menossa F1-buumi etenkin Yhdysvalloissa. AFP:n mukaan useita halukkaita talleja on ilmaantunut. Erityisesti esillä on Michael ja Mario Andrettin yhdessä General Motorsin kanssa kehittelemä Andretti Cadillac -talli.

Isä-Michael on entinen F1-kuski ja poika-Mario on vuoden 1978 F1-maailmanmestari.

Andrettit yhdessä General Motorsin ja Cadillac-brändin kanssa tekevät yhdistelmästä houkuttelevan, mutta lopulta kyse on rahasta.

Tämän hetkisen sopimuksen mukaan uuden tallin ”pääsymaksu” on 200 miljoonaa dollaria (182 miljoonaa euroa). AFP:n mukaan mikään suuri yllätys ei olisi se, että summa nousee huomattavasti uudessa Concorde-sopimuksessa. Huomattava korotus taas voi karkottaa uudet tulokkaat.

Formula 1:n toimitusjohtaja Stefano Domenicali myös arvioi, että hinta voi nousta, koska ”200 miljoonaa dollaria on asetettu ennen buumia”.

”Tuolloin [nykyinen sopimus alkoi vuonna 2021] kukaan ei osannut aavistaa, että tämän liiketoiminnan arvo nousisi näin paljon.”

Joidenkin media-arvioiden mukaan F1:een liittymisen hinta nousisi todella paljon, jopa 600 miljoonaa dollariin.