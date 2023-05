Mercedes saattaa joutua etsimään uuden asiakkaan lähivuosina. Aston Martin on lyömässä hynttyyt yhteen Hondan kanssa.

Fernando Alonso on ajanut erinomaisesti tällä kaudella.

Aston Martinin F1-talli, entiseltä nimeltään Racing Point, tuli tunnetuksi F1-varikoilla eräänlaisena kopiotallina. Erityisen pahamaineinen oli kauden 2020 ”pinkki Mercedes”.

Se oli lähes suora kopio Mercedeksen edellisen kauden ylivoimaisesta F1-tykistä.

Aston Martin ja Racing Point ennen sitä ovat olleet pitkään Mercedeksen voimanlähdeasiakkaita. Mercedes valmistaa myös muun muassa tallin käyttämän vaihdelaatikon.

Aston Martiniin suuntautui jälleen pahansuopia katseita viime vuonna, kun se omaksui ensimmäisten joukossa Red Bullin hyväksi osoittamia konsepteja.

Talli vei ne uuden sääntöaikakauden surkeasti aloittaneeseen autoonsa.

Tällä kaudella Aston on ollut erinomaisen hyvä omilla vahvuuksillaan. Fernando Alonso on kuljettajien MM-sarjassa kolmantena. Aston Martin tallien kisailussa toisena.

Talli käyttää edelleen Mercedeksen voimanlähdettä ja vaihdelaatikkoa, muttei välttämättä enää kauan.

F1-sivusto The Race uutisoi, että Aston Martin on lähellä lyödä hynttyyt yhteen Hondan kanssa.

Honda vetäytyi F1-sarjasta kauden 2021 jälkeen, vaikka se oli juuri auttanut Red Bullin maailmanmestaruuteen.

Yhtiön johdossa tapahtuneen muutoksen jälkeen japanilaisfirmassa tultiin lähes välittömästi katumapäälle.

Honda syvensi pian uudelleen yhteistyötään Red Bullin kanssa. Vuoden tauon jälkeen Red Bullin autoja koristavat jälleen Hondan logot.

Japanilainen autojätti on myös ilmoittanut kiinnostuksensa olla mukana valmistajana F1-kaudesta 2026 lähtien.

Silloin sarjassa astuvat voimaan kokonaan uudet moottorisäännöt. Niiden turvin Audi ehti jo ostaa tiensä sarjaan hankkimalla enemmistöosuuden Sauber-tallista.

Ainoa ja melko olennainen epäselvyys oli, että kenelle Honda toimittaisi voimanlähteensä. Red Bull ehti jo rakentaa oman moottoritehtaansa Englantiin ja solmia yhteistyösopimuksen Fordin kanssa.

Vaihtoehtoja olivat Mercedeksen asiakastallit McLaren, Williams ja Aston Martin. McLaren otti jopa Hondaan yhteyttä talvella, vaikka osapuolten edellinen yhteistyö vuosina 2015–17 sujui katastrofaalisesti.

The Racen mukaan valinta on osumassa Aston Martiniin. Sivusto kertoo, että Hondan johdon täyskäännös F1:n suhteen on ”lähes sataprosenttisesti valmis”.

Aston Martin haluaa olla jonkin voimanlähdevalmistajan suora yhteistyökumppani eikä asiakastalli, kuten se on tällä hetkellä Mercedeksen kanssa.

Honda oli siihen ainoa vaihtoehto – ja sattumoisin juuri Honda oli ainoa moottorintoimittaja, joka yhä etsi tanssiparia. Kumpikaan osapuoli ei ole kommentoinut asiaa.

Jos Aston Martin päättää vaihtaa leiriä Mercedeksestä Hondaan, voi se näyttäytyä jollain tavalla myös yhtiön katuautopuolella.

Nykyisin Aston Martinin urheiluautoja siivittävät Mercedeksen moottorit, ja kuoren alla on paljon muutakin saksalaisyhtiön teknologiaa.