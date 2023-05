Leijonien takalinjoilla nähdään MM-debytantti, joka on noussut vajaassa vuodessa liigaseuran jämäpelaajasta NHL-seurojen kiinnostuksen kohteeksi.

Tampere

”Karalahti!”

Leijonien vaihtopenkiltä kuulunut karjahdus yllätti tyhjässä Nokia-areenassa, kun Leijonat oli lopettelemassa torstaipäivän jääharjoituksiaan.

Huudahdus oli osoitettu joukkueen keltanokalle Nikolas Matinpalolle, jonka suoritus rangaistuslaukauskisassa keräsi suurimmat suosionosoitukset leijonaryhmältä. Matinpalo säväytti iskemällä suoraviivaisella lämärillä kiekon maaliin.

Samalla kävi ilmi, että Matinpalo on saanut pikavauhtia uuden lempinimen Leijonissa.

”Mamba [apuvalmentaja Mikko Manner] sen Karalahden keksi Ruotsin-leiriviikolla. Sitä on nyt viljelty jonkin verran”, Matinpalo kertoi MM-avauksen aattona.

Eli onko Leijoniin liittynyt uusi, jerekaralahtimainen isäntä takalinjoille?

”En nyt tiedä, ehkä voin näyttää vähän samalta kentällä, mutta ei meissä muuten mitään samaa ole. Pelityyleissä ei ole mielestäni samaa, mutta Mamban mielestä on paljonkin”, naurahti Matinpalo.

Leijonien tähtisikermästä löytyy NHL-tähtiä, maailmanmestareita ja kansainvälisillä kentillä marinoituneita pelaajia. MM-debytantti Matinpalo on toista maata. Häntä voi pitää Leijonien MM-joukkueen tuntemattomimpana pelaajana.

Vuosi sitten Matinpalo ei olisi voinut kuvitellakaan, että hän olisi tänä keväänä osa Leijonien MM-joukkuetta, joka hakee toista peräkkäistä maailmanmestaruutta.

”Vuosi sitten olin Porissa kesätreeneissä juoksemassa 3 000 metrin testiä. Silloin ei ollut tutkalla, mielessä eikä missään muuallakaan, että olisin täällä Leijonien mukana”, Matinpalo hymähti.

Viitisen viikkoa sitten Matinpalon piti aavistuksen nipistää itseään, kun hän oli MM-leirityksessä mestareiden joukossa.

”Oli siinä alkuun vähän pientä jännitystä, kun tapasin lentokentällä joukkueen. En ollut ennen tavannut esimerkiksi Marko Anttilaa, niin vähän jännitti, mutta hän on ihan huipputyyppi, joka on ottanut hienosti vastaan.”

”Porissa ei ollut ihan tällaista mediahässäkkää”, totesi Matinpalo MM-kisojen aattona.

Vaikka Matinpalo on uusi kasvo maajoukkueessa, patapuolustaja kokee päässeensä hyvin leijonameininkiin mukaan.

”Ihan päivästä yksi alkaen on ollut todella helppoa olla joukkueessa. Kaikki ovat ottaneet hyvin vastaan ja neuvovat paljon. Tämä on kuitenkin vähän erilaista kuin seurajoukkueessa. Täällä tehdään kaikki pienet asiat vähän eri tavalla.”

Ässien 24-vuotias puolustaja on ottanut muutamassa vuodessa valtavia kehitysloikkia.

Vuosien 2018–2020 aikana Matinpalo ei mahtunut Ilveksen vakiopuolustajien joukkoon, ja hän kävi välillä lainalla Mestiksessä. Tammikuusta 2021 alkaen hän on edustanut Ässiä.

Porissa Matinpalo on noussut askel askeleelta jämäpuolustajasta eturiviin.

Matinpalo kokee, että käänteentekevä hetki kehityksessä tapahtui ennen tätä kautta.

Espoolaislähtöinen puolustaja istui Ässien fysiikkavalmentajan Timo Turusen kanssa alas ja kävi rehellisen analyyttisesti läpi kehityskohteitaan, harjoitteluaan ja tulevaisuuden näkymiään.

”Jos sitä keskustelua ei oltaisi käyty, nyt voisin olla samassa ruudussa kuin vuosi sitten. Silloin katsottiin totuutta silmiin. Halusin selvittää, mihin rahkeet riittävät. Kävimme videoita läpi ja sitä, mikä voisi olla seuraava steppi. Piti kehittää omia vahvuuksia ja 5–5-pelaamista”, Matinpalo paljastaa nyt.

Nikolas Matinpalo keräsi päättyneellä kaudella Ässien paidassa 51 runkosarjaottelussa tehot 7+9.

Nikolas Matinpalo maaottelussa Tanskaa vastaan 20. huhtikuuta.

Perusasioita piti alkaa tehdä säntillisemmin ja laadukkaammin. Ylimääräisillä jäillä Matinpalo keskittyi parantamaan luisteluaan, kiekonkäsittelyään ja puolustuspelaamistaan.

”Kauden edetessä, noin 10 pelin kohdalla aloin huomata, mitä se todella vaatii päästä EHT:lle. Kun lopulta pääsin EHT:lle, se meni yllättävän hyvin. Silloin alkoi olla ensimmäistä kertaa sellainen olo, että voisi olla saumoja MM-kisoihinkin.”

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kiinnitti ensimmäisen kerran huomionsa Ässien raamikkaaseen puolustajaan viime syksynä. Sen jälkeen Matinpalon osakkeet ovat olleet kovassa nousussa.

Jalonen on vakuuttunut 190-senttisen ja 94-kiloisen rightin puolen puolustajan peruspelaamisen tasosta.

”Hän tuo luotettavuutta, jämäkkää puolustamista, tasaisuutta ja kovaa kamppailupelaamista. Hän on hyvä yleispakki, joka on ollut iso positiivinen yllätys keväällä”, Jalonen sanoi.

MM-joukkueessa Matinpalo luutii nelosparissa Niklas Frimanin kanssa. Erikoistilanteissa Matinpalolla on rooli alivoimalla.

”Matinpalo oli todella tasainen ja luotettava koko leirityksen ajan. Hänelle ei sattunut yhtään huonoa matsia. Siksi hän on mukana”, perusteli Jalonen.

Matinpalolla on voimassa oleva sopimus Ässien kanssa kevääseen 2025 asti, mutta ennusmerkit viittaavat siihen suuntaan, että hänet saatetaan nähdä kirkkaimmissa valoissa jo ensi kaudella.

Matinpalo on herättänyt kiinnostusta NHL-seurojen silmissä.

”Kaikki on mahdollista. Sen tämä kulunut vuosi on osoittanut. Lähdin tähän kauteen Ässien seiskapakkina, ja nyt olen MM-joukkueessa”, Matinpalo muistutti.

Matinpalo on käynyt keskusteluja eri NHL-seurojen kanssa.

”On niitä seuroja jonkin verran”, virnisti Matinpalo.

Jalonen näkee ässäpuolustajassa selkeää NHL-potentiaalia. Mestarivalmentajaa ei yllättäisi, jos Matinpalo nähtäisiin lähitulevaisuudessa kisaamassa pelipaikasta maailman ykkösliigassa.

”Hän on vielä kohtuullisen nuori kaveri. Isokokoinen rightin pakki, jolla on perusominaisuudet kasassa. Vielä pitää kehittää liikkuvuutta, terävyyttä ja jämäkkyyttä, niin kaikki on mahdollista”, Jalonen sanoi.