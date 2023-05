Voittomaalin teki Jesper Fast. Maali merkittiin ensin Jesperi Kotkaniemen nimiin.

Carolina Hurricanes on selvittänyt ensimmäisenä joukkueena tiensä neljän parhaan joukkoon jääkiekon NHL:ssä. Carolina voitti New Jersey Devilsin maalein 3–2 jatkoajalla ja selätti New Jerseyn ottelusarjassa voitoin 4–1.

Carolinan voittomaalin viimeisteli Jesper Fast ja suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi syötti osuman. Maali merkittiin ensin Kotkaniemen nimiin.

Kotkaniemen nimiin merkittiin alkujaan myös Carolinan avausmaali, mutta se muutettiin myöhemmin Jaccob Slavinin osumaksi.

Carolina kohtaa seuraavaksi voittajan ottelusarjasta Toronto Maple Leafs–Florida Panthers, jota Florida johtaa voitoin 3–1.

Oikaisu 12.15 kello 05.28: Voittomaalin teki Jesper Fast, ei Jesperi Kotkaniemi, kuten uutisessa aiemmin virheellisesti kerrottiin.