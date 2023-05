Kaikkiaan Helsingin keskustan juoksutapahtumassa nähdään lauantaina yli 14 000 juoksijaa.

Camilla Richardsson on Suomen parhaita naiskestävyysjuoksijoita.

Helsingin kaduille odotetaan lauantaina yli 14 000 juoksijaa, kun Helsinki City Running Day alkaa Olympiastadionin edestä.

Juoksupäivän ohjelmaan sisältyvät puolimaraton, maraton, maratonviesti, lasten minimaratonin ja huipuille tarkoitettu viiden kilometrin kilpailu, Helsinki City 5 -juoksu.

Suomen kestävyysjuoksuhuipuista Camilla Richardsson ja Santtu Heikkinen avaavat kevään kilpailukautensa Helsingin vitosella.

Richardssonilla Helsinki City 5 -juoksu pohjustaa 10 000 metrin kilpailua, jonka hän juoksee ensi viikolla Lontoossa.

”Nyt oli tarve tehdä treeni ensi viikon kisaa varten. Yritän juosta mahdollisimman kovaa. Jos nyt menisi kovempaa kuin viimeksi”, Richardsson toivoo.

Edellisen kerran Richardsson juoksi Helsinki City 5 -kilpailun toissa vuonna. Silloin hän voitti sen ajalla 15.48, jolla hän on Suomen kaikkien aikojen tilastossa toinen. Edellä on vain Annemari Kiekara, jonka nimissä on Suomen ennätys 15.13.

”En ota mitään stressiä ajasta. Toivon kuitenkin, että mukana on miehiä, jotka menevät minun vauhtiani”, Richardsson sanoo.

Esbo IF -seuraa edustava Richardsson paransi talvella 3 000 metrin halliratojen Suomen ennätystä ja juoksi myöhemmin ennätyksensä myös puolimaratonilla. Kesän päämatka on 5 000 metriä.

”Olen erittäin hyvässä kunnossa ja yritän Lontoossa kovaa aikaa. Siellä kilpailun valojänis on säädetty loppuaikaan 31.40, joka sattuu olemaan Suomen ennätys”, Richardsson sanoo ja viittaa Kiekaran vuonna 1996 juoksemaan SE-aikaan 31.40,42.

”Se voi ehkä olla minulle liian kova, mutta alle 32 minuutin olisi hyvä juosta”, Richardsson sanoo.

Helsinki City 5 -kilpailussa ovat mukana myös muun muassa Lahden Ahkeran Ilona Mononen, Gamlakarleby If:n Nina Chydenius, KU-58:n Laura Manninen ja Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Heini Ikonen.a

Maileri Santtu Heikkinen, 20, oli hallikaudella loistokunnossa. Hän pudotti 1 500 ja 3 000 metrin halliratojen ennätyksensä lukemiin 3.40,75 ja 7.56,12.

Helsinki City 5 -juoksu on Heikkiselle lähtölaukaus kilpailukaudelle, jolta hän odottaa tuntuvia ennätysparannuksia ja menestystä heinäkuussa Espoossa alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa.

”Viiden kilometrin kunnon pitäisi olla nyt tosi vahva, olen tehnyt harjoituksissa niin paljon kestävyyttä”, Heikkinen arvioi Suomen urheiluliiton tiedotteessa.

Heikkisen ratakausi alkaa Karlsruhessa Saksassa, jossa hän juoksee kevään ensimmäisen 1 500 metrin kilpailunsa. Viikko Karlsruhen jälkeen Heikkisen kausi jatkuu PM-kisoissa Kööpenhaminassa.

Hallikauden jälkeinen harjoittelu on Heikkisen mukaan sujunut hyvin, vaikka etureiteen tullut revähtymä rajoitti nopeusharjoittelua. Vamma uusi huhtikuussa, mutta viime ajat harjoittelu on ollut ongelmatonta.

Lempäälän Kisa Yleisurheilua edustavaa Heikkistä haastavat Helsingissä Lahden Ahkeran Hannu Granberg ja Tampereen Pyrinnön Samu Mikkonen, Joensuun Katajan Arttu Vattulainen ja Viron kokenut Tiidrek Nurme.

Helsinki City 5 -kilpailussa on mukana myös kilpakävelyn EM-joukkuekilpailuun kuntoaan viimeistelevä Veli-Matti ”Aku” Partanen. Hänelle viisi kilometriä on harjoituslenkki.

Partanen on kävellyt 5 kilometrin radalla alle 19 minuutin ja tarjoaa hyvän vastuksen monelle juoksun harrastajalle.

Miesten maratonille starttaa kotimaisista kärkinimistä Tampereen Pyrinnön Jarkko Järvenpää. Useita suomenmestaruuksia radalla ja maantiellä voittaneen juoksijan maratonennätys on 2.20.46.

Naisten puolimaratonilla on mukana ultrajuoksun kansainvälinen huippunimi Noora Honkala.