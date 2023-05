Suomi aloittaa kultajahdin MM-kisojen avauspäivänä.

Suomi avaa jääkiekon MM-kisat tänään, kun se kohtaa turnauksen ensimmäisessä ottelussa Yhdysvallat. HS seuraa ottelua tässä jutussa hetki hetkeltä.

Leijonat on Nokia-areenalla selvä suosikki. Kotiyleisön edessä pelaavalla hallitsevalla maailmanmestarilla on muutama kova vahvistus NHL:stä, ja Yhdysvalloilla on puolestaan varsin nimetön ryhmä.

Yhdysvallat on tullut tunnetuksi siitä, että MM-kisojen ensimmäiset ottelut eivät ole näyttäneet pelaajia juuri kiinnostavan, joten Suomella on oivallinen sauma aloittaa kisat onnistumisilla laajalla rintamalla.