Lähes kauden pienimmän jääaikansa kellottanut Mikko Rantanen ei panikoi.

Tampere

Leijonien MM-avauksesta Yhdysvaltoja vastaan tuli melkoinen pannukakku. Selvänä altavastaajana otteluun lähtenyt USA kurmuutti Suomea täydessä Nokia-areenassa selvällä 4–1-voitolla.

Leijonien suurin tähti Mikko Rantanen marssi kuitenkin taiston tauottua median eteen levollisena. Minkäänlaisesta turhautumisesta tai panikoinnista ei ollut merkkiäkään.

Oletko huolissasi tästä esityksestä?

”En mä kyllä ole”, Rantanen vastasi rennosti.

”Se on ensimmäinen peli aina. Tuossa on uusia ketjuja ja näytti, että ensimmäisessä pelissä on pientä jännitystä. Luistelukaan ei ollut ihan jenkkien tasolla. Olimme askeleen perässä, ja he saivat hyökkäysmylläkkää aikaan”, Rantanen jatkoi.

Vielä avauserässä Suomi oli ottelussa jopa kuskin paikalla ja johtikin Teemu Hartikaisen ylivoimaosumalla. Sen jälkeen ottelun kuva muuttui täysin.

”Toisessa erässä emme oikein saaneet... Puolustimme liikaa ja hyökkäysalueella oli sellaista, että tuli yksi kuti ja sitten vastustaja otti kiekon. Emme saaneet oikein mylläköitä aikaan.”

”Mutta ensimmäinen peli vasta, niin tästä on suunta ylöspäin. Eiköhän kemiatkin tuosta parane. Katsotaan vähän videota ja opitaan siitä.”

Leijonat ei onnistunut kääntämään kurssiaan toisella erätauolla painajaismaisen kakkoserän jälkeen.

”Puhuimme erätauolla, että pitää olla tiiviimmät välit keskialueella. Annoimme vähän liikaa tilaa ja aikaa. Jenkit pääsi aina luistelemaan kiekon kanssa alueelle, eivätkä joutuneet heittämään päätyyn oikeastaan yhtään.”

Rantanen sätti omiaan liiasta verkkaisuudesta tilanteissa, joissa vastustajalle olisi pitänyt antaa painetta.

”En tiedä, mistä se meidän pieni viive paineistamisessa johtui.”

”Emme saaneet hyökkäysalueen peleistä paljonkaan paikkoja. Siihen pitää parantaa huomiseen.”

Mikko Rantanen sai peliaikaa runsaat 16 minuuttia.

Myös henkilökohtaisella tasolla Rantanen jäi ottelussa sivurooliin lähes kaikkien muiden Suomen pelaajien tavoin.

Rantaselle sattui joitakin huolimattomia kiekonmenetyksiä ja harhasyöttöjä, eikä parista tekopaikasta huolimatta hyökkäyspäässäkään tullut onnistumisia.

”Aika paljon parannettavaa (henkilökohtaisesti). Ketjuna pelit ovat paras paikka kehittää kemiaa. Nyt on ensimmäinen peli takana, ja suunta ylöspäin”, Rantanen tuumi.

Rantasen jääaika MM-avauksessa oli 16.20 minuuttia. NHL-kauden 89 ottelun aikana hän pelasi vain yhden kerran tätä vähemmän.

Suomi kohtaa seuraavaksi Saksan lauantaina kello 20.20.