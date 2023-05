Leijonien tappio USA:lle otettiin Ruotsissa hämmentyneinä vastaan. Länsinaapurissa kiinnitettiin myös huomiota C Moren mainokseen, jossa esiintyi Sanna Marin.

USA vastasi MM-kisojen avauspäivän tulospommista, kun se kaatoi Suomen 4–1 Tampereella suuryleisön edessä.

Teemu Hartikainen vei Leijonat johtoon, mutta sen jälkeen alkoi tähtirintojen näytös. Alex Tuch iski kaksi maalia.

”Sanotaan se suoraan, en todellakaan osannut ennakoida tätä”, Aftonbladetin konkaritoimittaja Mats Wennerholm kirjoitti kolumnissaan.

”Tulos oli täysin ansaittu, eikä puhettakaan, kumpi oli parempi joukkue.”

”Jääkiekon silmäkarkkia”, SVT:n Jonas Andersson arvioi USA:n peliä.

Avauserässä nähty tilanne puhutti myös Ruotsissa. USA iski kiekon Emil Larmin taakse verkkoon, mutta Jukka Jalosen haaston jälkeen tuomaristo päätti hylätä osuman.

SVT:n asiantuntija Mikael Renberg piti tilannetta päivänselvänä. Maali pitäisi hyväksyä.

”Ihmettelen, mihin jääkiekko on oikein menossa. Tässä ei ole juuri yhtään kontaktia maalivahdin kanssa, ja kun kiekko menee maaliin, ei ole yhtään kontaktia. Miten herkkiä maalivahdit voivat oikeasti olla”, Renberg puhisi Expressenin mukaan.

Entinen maajoukkuemaalivahti Kim Martin oli sanoissaan varovaisempi.

”Tilanne on hyvin tiukka. Mutta hyökkääjä häiritsee Larmia niin, että tämä ei pääse paikalleen. Vaikka hän ei teekään niin, kun laukaus on liikkeellä, hän tekee sen maalivahdin liikkeen aikana. Olemme tulleet siihen tilanteeseen, jossa kaikki tilanteet tarkastetaan”, Ruotsin paidassa olympialaisissa 2014 torjunut Martin arvioi.

Takavuosien tähtihyökkääjä Håkan Loob oli Renbergin puolella ja ihmetteli, miten epäselvä sääntö on tällä hetkellä.

Ruotsissa huomioitiin myös C Moren kiusallinen moka, kun kanavan mainosvideossa näytettiin Suomen pääministeri Sanna Marin ja hänen aviomiehensä Markus Räikkönen yhdessä juhlimassa MM-kisoissa vuosi sitten.

Marin ja Räikkönen ilmoittivat keskiviikkona hakevansa avioeroa.

”Jättimoka”, Expressen otsikoi.

C More julkaisi mainosvideon Instagram-tilillään runsas viikko sitten, ja sille on poimittu viime vuoden kultahuuman tunnelmia. Marinin ja Räikkösen yhteistuuletus päätyi videon kansikuvaksi Youtubessa. Se näkyy mobiilisovelluksen kautta.

