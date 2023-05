Harri Pesonen nousee Leijonien kolmosketjuun.

Tampere

Viime kisojen kultamitalien takuumies Harri Pesonen pääsee Leijonien kokoonpanoon mukaan turnauksen toiseen peliin Saksaa vastaan lauantaina.

Pesonen, 34, on pelannut Leijonissa aiemmin kolmet arvokisat: Bratislavan MM-kisat 2019, Pekingin olympialaiset 2022 ja Tampereen MM-kisat 2022. Pesonen ei vielä ole ollut mukana Leijonissa turnauksessa, jossa Suomi olisi jäänyt ilman kultamitalia.

Pesosen paikka on kolmosketjun laidassa Juho Lammikon ja Kasperi Kapasen kanssa. Ketjussa eilen pelannut Jere Sallinen siirtyy kakkosketjun keskelle, kun Antti Suomela on varotoimena sivussa.

”Totta kai on hyvät fiilikset, kun ei tämän kauempaa tarvinnut odotella ja katsoa sivusta. Kiva päästä poikien kanssa touhuamaan. Onneksi on vain viikko edellisestä matsista, niin miehen pitäisi olla tikissä. Toivotaan, että pystyn tuomaan virtaa meidän jengiin”, Pesonen sanoi Leijonien aamujäiden jälkeen.

Kisojen alun rooli ei ollut järin herkullinen. Epävarmuus on läsnä, kun paikka saattaisi mennä NHL-miehelle sen jälkeen, kun on jo ollut joukkueen mukana kisapaikkakunnalla.

”Eihän se herkullista ole. Kaikki mukanaolijat haluavat pelata. Se on tämän homman suola. Ei se mukavaa ole vierestä katsoa, kun pojat pelaa. Joukkuehommaahan tämä on, ja koutsit pähkäilevät, mikä on paras nippu”, Pesonen sanoi.

Laitahyökkääjä myöntää, että illalla vastaan asettuvasta Saksasta hänellä ei ole järin paljon ennakkotietoja. Pesonen muistuttaa silti, että pienemmät maat ovat kuroneet isompien etumatkaa kiinni jatkuvasti.

Saksastakin muistetaan nappionnistuminen Pyeongchangin olympialaisista 2018, kun maa otti hopeamitalit turnauksessa, jossa NHL-pelaajat eivät olleet mukana.

”Varmasti hyvin valmistautunut Saksa on vastassa. Puolustavat ja pelaavat varmaan sellaisella asenteella, että odottavat meidän hölmöilyjä, jotta pääsisivät vastaiskuihin. Toivottavasti saisimme tänään vähän enemmän hyökkäyspeliä ja virtausta sinne päin ja pelin nopeammin poikki puolustusalueella”, Pesonen tuumi avauspeliin viitaten.

Avaus Yhdysvaltoja vastaan perjantaina toi Leijonille tappion. Hyökkääjä arvioi, että alku oli pirteä ja Suomella olisi voinut olla alkuhetkien jälkeen muutama maali enemmänkin. Sen jälkeen peli kääntyi, kun Yhdysvallat ottivat hallinnan.

"Heillä alkoi töppönen liikkua paremmin. He pelasivat nopeasti ja paineistivat. Ottivat niskalenkin siinä. Se oli ensimmäinen peli. Toivottavasti karstat on nyt pois koneesta. Tänään uskon, että nähdään nälkäinen leijonalauma.”

Pesosen kisapaikan myötä Leijonilla on enää yksi paikka tarjolla mahdollisille NHL-vahvistuksille. Leimaamatta on enää hyökkääjä Waltteri Merelän passi.