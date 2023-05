Yksi Leijonien jäsen tyrmistyi Käärijän kohtalosta euroviisujen finaalissa.

Tampere

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Liverpoolissa ratkennut euroviisufinaali puhutti sunnuntaina Leijonien järjestämässä mediatilaisuudessa Tampereella.

Tappio Ruotsille ja jääminen hopeasijalle korpesi erityisesti yhtä Leijonien jäsentä.

Leijonien kovimmalla Käärijä-fanilla oli selkeä näkemys viisufinaalin lopputuloksesta.

”Voitto ryöstettiin Käärijältä – tietysti. Selkeää tuomaristopeliä. Kansat halusivat toisen voittajan”, linjasi ykskantaan Leijonien maalivahtivalmentaja Kari Lehtonen.

Lehtosen, 56, Käärijään kohdistuva fanitus ei ole tuulesta temmattu. Sanoma näki sunnuntaina hersyvän videoklipin Leijonien kulisseista, missä Lehtonen veivasi pontevaan tyyliin Käärijä-tanssia vihreässä ”Käärijä-Leke-23-nimikkopaidassaan”.

”En tiedä kumpi otti kummalta nuo liikkeet”, lempinimellä ”Leke” tunnettu Lehtonen naureskeli jorausvideosta.

Käärijän ”pumppaustanssi” sytytti Leijonien kulisseissa.

Lehtosen kiintymys käärijähuumaan kasvoi Leijonien johtoryhmästä tihkuneiden tietojen mukaan lauantain aikana eksponentiaalisesti.

”Kyllä mä ne katselin loppu viimein. Hallilla katsottiin ensin esitys, ja myöhemmin yöllä kun katsottiin pelinauha, sen jälkeen katsottiin pistelaskut. Loppuun asti jännitettiin.”

”Onhan se hienoa, kun suomalainen menestyy. Ei sitä menestystä liikaa ole tullut. Olisi ollut hienoa nähdä suomalaisen voittavan, mutta ei tällä kertaa tapahtunut. Ei voi mitään. Tsemppiä Käärijälle. Kyllä tästä vielä noustaan”, Lehtonen huikkasi.

Lehtosella on MM-kisoissa tärkeämpi tehtävä kuin pumpata Käärijän renkaita. Varsinaisessa leipätyössään Lehtonen on tärkeä mentori Leijonien maalivahtikolmikolle.

MM-kotikisat ovat alkaneet Leijonien maalivahdeilta vaihtelevasti. Avausottelussa Yhdysvaltoja vastaan tolppien välissä torjui debytantti Emil Larmi torjuntaprosentilla 91,9.

Lauantain Saksa-ottelussa maalilla torjui Leijonien luottovahti Jussi Olkinuora. Kokeneen kultavahdin torjuntaprosentti jäi lukemiin 76,9.

”Kaksi ihan täysin erityyppistä peliä. Vähän kaikilla on ollut vaikeaa – varsinkin ensimmäisessä pelissä, jossa syntyi paljon avoimia maalipaikkoja. Samoin toisessa pelissä tuli avoimia paikkoja”, Lehtonen perkasi.

”En kuitenkaan ole huolissani missään nimessä. Peli kehittyy kaikilla turnauksen aikana. Niin kenttäpeli kuin maalivahtipeli. Mennään samalla sapluunalla kuin tähänkin asti eli peli kerrallaan.”

Kari Lehtonen (vas.) kuuluu Jukka Jalosen johtaman valmennusryhmän pitkäaikaisiin luottomiehiin.

Maalivahtien marssijärjestystä ei ole hakattu kiveen. Larmi ja Olkinuora saavat vuorollaan näyttöpaikkoja.

Jossain vaiheessa turnausta ykkösvahti on perinteisesti lyötävä lukkoon – ennemmin tai myöhemmin.

”Vaikeaa lähteä ennustamaan. Pitää mennä tilanteen mukaan ja katsoa, miten pelit menevät. Kyllä meiltä löytyy se pelaava kassari.”

”Meillä on kaksi ja tarvittaessa kolmekin vaihtoehtoa, jos jotain sairastumisia tai loukkaantumisia tapahtuu. Meillä on hyvä trio”, Lehtonen vakuutti.

Leijonien maalivahtikolmikosta Olkinuora, 32, on ainoa, jolla on aiempaa arvokisakokemusta.

Larmi, 26, valittiin SHL:n pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Leijonien kolmosvahtina kisoissa on Tapparan 26-vuotias tuplamestarivahti Christian Heljanko.

”Meillä on maajoukkuetasolla kaksi ensikertalaista, mutta he ovat voittaneet seurajoukkuetasolla todella paljon, ja vielä tällä kaudella. Jussilla on kova kokemus maajoukkueesta. Kyllä se (ykkönen) sieltä löytyy”, Lehtonen sanoi.