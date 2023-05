Sanoman Leijonarevolverissa kysytään kiperiä. Vastausvuorossa on nyt Leijonien NHL-vahvistus Kasperi Kapanen.

Tampere

Kenellä on joukkueen tuhnuin laukaus?

”Jaaha... paljon on hyviä laukoja, mutta pakko sanoa ’Mane’ (Sakari Manninen). Pikkumies, jonka vahvuus ei ehkä ole laukaus. Loistava pelaaja kuitenkin.”

Kerro yksi asia, jota suuri yleisö ei tiedä Marko Anttilasta?

”Hän on oikeasti hauskin äijä tässä joukkueessa. Tunsin Markon hieman entuudestaan, mutta en ollut aiemmin joka päivä tekemisissä. Huikea tyyppi. Sen takia hänellä on C rinnassa.”

Kuka on joukkueen sivistynein?

”Ahti Oksanen. Siinä on sivistynyt mies, joka tykkää hyvistä viineistä. Hän on kultivoitunut.”

Kuka on joukkueen säheltäjä eli pelaaja, joka joutuu todennäköisesti pulittamaan eniten sakkokassaan?

”Minä olen siellä aika kärjessä. Minä ja ’Rane’ (Mikko Rantanen) ollaan kärjessä.”

Kenen joukkuekaverin et antaisi missään nimessä päivittää Instagram-tiliäsi?

”Veikkaan ’Bobia’ (Mikko Lehtonen). Hän saattaisi laittaa sinne jotain niin räikeää, että tili poistettaisiin käytöstä saman tien.”

Kuka on oma suosikkisi Leijonien seksikkäin mies -äänestyksessä?

”Pistetään Teemu ’Härski’ Hartikainen kärkeen. Siinä on mies. Oikea suomalainen uros.”

Kenellä on joukkueen erikoisin varuste?

”Pitää sanoa Kaapo Kakon hartiasuojat, jotka ovat aika erikoiset. En ole nähnyt tuollaisia hetkeen. Ne ovat sellaiset Sherwoodit, joita saa varmaan Prismasta ostettua 40 eurolla.”

Kaapo Kakon hartiasuojat pistivät Kasperi Kapasen silmään heti ensimmäisenä päivänä.

Mikä on ennätyksesi Cooperin testissä?

”Joskus olen juossut, mutta en enää muista tulosta. Paljon näistä inttijutuista on kuullut, että jätkät ovat juosseet ihan hyviä tuloksia. Veikkaan, että kyllä se 3 000 metriä menisi. En tiedä joudunko vetämään Cooperin, kun menen inttiin kisojen jälkeen. Toivottavasti menee 3 000. Jos ei, niin en aio kertoa siitä kenellekään.”

Paljonko nousee kyykystä?

”Iskän (Sami Kapanen) kautta tämä liike on ollut vahvuus. On tullut kyykättyä paljon. 18–19-vuotiaana kyykkäsin eniten. Silloin tein 180 kilolla kuuden sarjoja, niin sen perusteella ihmiset voivat päätellä maksimin. 210 kiloa on aika lähellä.”

Jos pitäisi valita loppu-uran ajaksi vain yksi punttisaliliike, minkä valitsisit?

”Jos olisi fiksu, niin ottaisin rinnallevedon, vaikka vihaan sitä liikettä yli kaiken. Se liike ottaa koko kroppaan.”

Kappale joka sytyttää aina?

”Egotripin Matkustaja. Se on kaikkien aikojen lempibiisini. Se muistuttaa kesistä, joita vietettiin nuorena Suomessa, kun iskä pelasi vielä änärissä.”

Mikä on jääkiekkoilijan paras lomakohde kesällä?

”Golfkenttä. Ihan sama missä maassa.”

Minkä yllättävän tavaran otit MM-reissulle?

”Pakkaan niin vähän aina reissuihin, niin sanotaan, että itseni.”

Mikä on kesän paras grilliherkku?

”Joku perusmakkara. Se sytyttää aina. Punainen liha tietysti menee muutenkin, mutta nykyään kun mennään pelireissuilla pihviravintolaan, otan yleensä jotain kalaa tai pastaa.”