Yllättävää huomiota saanut Roni Hudd tulee todellisesta urheiluperheestä. Sisko pelaa Superpesistä ja isä valmentaa jääkiekkoa Norjassa.

VPS:n superlupaus Roni Hudd, 18, havahtui kesken Vaasan lyseon lukion matematiikan tunnin luokkakaverinsa olalle taputukseen. Koulukaveri oli selaillut kansainvälisesti huippusuosittua Transfermarket-jalkapallosivustoa, josta löytyi talvisena tammikuun maanantaina hätkähdyttävä tieto.

Viereisessä pulpetissa yhtälöitä ratkova Hudd oli kohonnut sivuston haetuimpien pelaajien listalla sijalle kolme, jättäen taakseen muun muassa lajin elävät megatähdet Cristiano Ronaldon ja Lionel Messin. Huddin edessä toista sijaa piti nykyisin Chelseaa edustava João Félix, josta Atletico Madrid maksoi 126 miljoonan euron siirtosumman vuonna 2019.

Mitä ihmettä oli oikein tapahtunut?

”En tänäkään päivänä tiedä, miten nimeni löytyi sieltä listan kärjestä. Agenttini Tomi Linkojoki on varmasti promonnut minua Eurooppaan, mutta se ei missään nimessä selitä korkeaa sijoitusta. Fiilis oli samalla hämmentynyt ja tietysti imarreltukin. Itse en ollut perillä kunnolla koko sivustosta, joten ensimmäinen ajatus oli, että mikäs juttu tämä oikein on”, Hudd nauraa.

Juniorimaajoukkueissa loistanut Hudd debytoi Veikkausliigassa vaasalaisseuran riveissä viime kaudella pelaten 18 ottelussa. Pelimäärä oli tuolloin 17-vuotiaalle nuorukaiselle kunnioitettava saavutus.

”Varmasti hyvät otteeni on pantu merkille maailmalla ja agenttini on tehnyt hyvää työtä. Juniorimaajoukkueiden peleissä on paljon pelaajatarkkailijoita ja varmasti sitäkin kautta nimeni on tuttu.”

” ”Minulla ei ole mihinkään kiire ja asiani ovat Vaasassa hyvin. Käyn pelaamisen ohella lukiota ja voin asua kotona.”

Hudd kertoo saaneensa agenttinsa välityksellä tietää, että erityisesti saksalaiset seurat ovat olleet kiinnostuneita hyökkäävän keskikenttäpelaajan saamisesta riveihinsä. Hudd ei mainitse seurojen nimiä, mutta yhteydenottoja on tullut muun muassa bundesliigaseuroilta

”Puhutaan kuitenkin suurseuroista, sanotaanko näin.”

Orastava kiinnostus ei kuitenkaan edennyt siirtoon tammikuun siirtoikkunassa. Tammikuussa 18-vuotta täyttäneen Huddin pelit jatkuvat toistaiseksi kasvattajaseurassaan, jonka kanssa pelaaja jatkoi huhtikuussa sopimustaan kauden 2024 loppuun. Näin mahdollinen siirto toisi rahallisen korvauksen VPS:lle.

”Minulla ei ole mihinkään kiire, ja asiani ovat Vaasassa hyvin. Käyn pelaamisen ohella lukiota ja voin asua kotona. Koen, että toistaiseksi tämä on minulle paras ympäristö kehittyä, vaikka tavoitteeni ovatkin ulkomailla. Tilaisuus ja tarjous pitää olla kuitenkin sellainen, että koen sen vievän kehitystäni eteenpäin”, pohtii Hudd analyyttisesti.

Roni Huddin sisko pelaa Superpesistä ja isä valmentaa jääkiekkoa Norjassa.

Vaikka etenkin saksalaisseurat ovat olleet vaasalaisen perässä, löytyy nuoren miehen suosikkiseura hiukan etelämpää.

”Barcelona, se on ollut aina”, huudahtaa Hudd lähes kesken kysymyksen.

”Vepsussa” tällä kaudella avauskokoonpanoon murtautunut ja kymppipaikalla viihtyvä Hudd on pystynyt nuoresta iästään huolimatta hyödyntämään vahvuuksiaan myös aikuisten peleissä. Räjähtävä lähtönopeus ja hyvä tasapaino tekevät VPS:n pelaajasta vaikean pysäytettävän erityisesti yksi vastaan yksi -kamppailutilanteissa.

Vaikka kehitys on ollut nopeaa, asettaa Hudd ainakin yhden selkeän tavoitteen käynnissä olevalle kaudelle.

”Olen hyökkäävä pelaaja, joten minulta odotetaan maaleja. Niitä on tultava nähtyä enemmän”, viime kaudella kahdesti ja tänä keväänä kerran osunut Hudd napauttaa.

VPS:n valmentaja Jussi Nuorela kehuu nuoren pelaajansa kunnianhimoista asennetta ja halua kehittyä paremmaksi joka päivä. Nuorela on päässyt näkemään läheltä Huddin nousun nuorena poikana edustusjoukkueeseen.

”Roni on kaikinpuolinen mielenkiintoinen pelaaja. Hänellä on erinomainen lähtönopeus, hän on ratkaisuissaan arvaamaton ja erinomainen taito suoriutua pallon kanssa pienissä tiloissa kuuluu myös nuoren miehen vahvuuksiin”, Nuorela kehaisee.

” ”On selvää, että mikäli Ronin kehitys jatkuu nähdyn kaltaisena, hänen tulevaisuutensa on ulkomailla.”

Nuorela ymmärtää, että alaikäisenä veikkausliigajoukkueeseen noussut nuorten maajoukkuepelaaja kiinnostaa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Myös omalla pelaajaurallaan useaankin otteeseen ulkomailla pelannut Nuorela muistuttaa kuitenkin maltin merkityksestä nuorten lahjakkuuksien kohdalla.

”Haluaisin aina mieluummin vähän toppuutella. On selvää, että mikäli Ronin kehitys jatkuu nähdyn kaltaisena, hänen tulevaisuutensa on ulkomailla. Mikään kiire ei kuitenkaan ole, sillä Veikkausliiga on nähdäkseni erinomainen kehityssarja nuorille pelaajille.”

Urheiluasiat Huddin perheessä eivät rajoitu pelkästään jalkapalloon. Isosisko Emma pelaa Superpesistä Lapuan Virkiässä ja isä Nicklaksen tie on vienyt Norjaan jääkiekkovalmentajaksi.

”Juttua riittää eri lajeista vähän joka päivä”, Hudd naurahtaa.