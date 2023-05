Tampereen Ilveksessä pelannut Unkarin Balázs Sebők ja Tapparassa puolustanut Mikael Seppälä viettivät vapaa-aikaa yhdessä, mutta kaukalossa Seppälä lupaa tarjota kaverilleen poikittaista mailaa.

Tampere.

Kun Unkari ja Suomi kohtaavat perjantaina jääkiekon MM-kisoissa, lentää kaukalossa todennäköisesti kuittia vastustajan suuntaan suomen kielellä.

Molemmista joukkueista.

Unkarin keskushyökkääjä Balázs Sebők, 28, on pelannut Suomessa teini-ikäisestä lähtien.

Sebők opetteli heti muutettuaan suomen kielen ja Nokia-areenassa harjoitusten jälkeen vastaukset tulevat selkeällä suomella.

Mukaan mahtuu sanontoja. Sebők kertoo esimerkiksi, miten kaukalossa ”heitetään jerryä” vanhojen tuttujen kesken.

Vuonna 1994 Budapestissa syntyneen Sebőkin ura Suomessa alkoi Oulussa kaudella 2009–10. Unkarin jääkiekkoliitto oli kertonut hänelle mahdollisuudesta lähteä hakemaan pelipaikkaa Oulun Kärpistä.

Paikka aukesi koeajan kautta ja tehokkaiden juniorivuosien jälkeen urkeni ammattilaisura Suomessa.

Ouluun muuttaessaan Sebők meni kouluun Oulun lyseoon. Sieltä löytyi englanninkielinen linja.

”Äiti on opettaja. Oli tärkeää, että koulut hoidetaan loppuun asti”, Sebők kertoo.

Sebők asui Oulussa yksin, mutta esimerkiksi kaveriporukoiden isommat kokoontumiset kotiin eivät kuuluneet arkeen. Keskittyminen oli jääkiekkourassa.

”Olin aika tylsä jätkä. Treeni, koulu ja sitten kotiin”, Sebők sanoo.

” ”Aluksi kentällä minä puhuin englantia hänelle ja hän vastasi suomeksi. En tiedä, miten ymmärsimme toisiamme, mutta ihan hyvin se meni.”

Paineet opiskella uuden kotimaan kieli nousivat vähitellen ja käytännön syistä.

”Kun menin Ouluun, kukaan ei puhunut oikein englantia. Oli pakko oppia suomea niin nopeasti kuin mahdollista.”

Sebők sanoo kielen opiskelun vienee 5–6 vuotta, mutta ymmärrys karttui vähitellen.

Sebőkin kanssa samassa joukkueessa pelasi Ville Leskinen, josta tuli hyvä ystävä.

”Hän ei puhunut englantia, ja minä en puhunut suomea, mutta tultiin toimeen aika hyvin. Pelattiin samassa ketjussa pitkä pätkä. Nyt hän puhuu englantia minun takiani, ja minä puhun suomea hänen takiaan”, Sebők sanoo.

Sebők kertoo puhuneensa Leskiselle aluksi englantia, johon hän vastasi suomeksi.

”En tiedä, miten ymmärsimme toisiamme, mutta ihan hyvin se meni.”

Sebők pelasi Oulussa juniorivuotensa. Ensimmäiseksi aikuisten sarjassa pelatuksi vuodeksi tie vei Mestiksen Kajaanin Hokkiin kaudeksi 2014–15.

Peli kulki, ja pisteitä syntyi 47 ottelussa 40. KalPa kiinnostui unkarilaisen palveluksista, ja liigaura lähti käyntiin Kuopiossa.

Balázs Sebők pelasi kaksi viime kautta Ilveksen paidassa.

Kuuden KalPa-vuoden jälkeen Sebőkin tie vei Tampereelle kahdeksi kaudeksi, kun Ilves värväsi keskushyökkääjän.

Sebőkille on kertynyt Liigassa jo 390 pelattua ottelua. Niiden aikana tutuksi on tullut moni Suomen maajoukkueen pelaaja.

Esimerkiksi Ville Pokka ja Sakari Manninen rakensivat uraansa Kärppien junioreissa, Manninen piipahti hetken myös Hokissa samaan aikaan.

Torniosta kotoisin oleva Pokka sanoo nostavansa hattua asenteelle, jolla Sebők lähti yksin Unkarista Suomeen kiekkouraansa rakentamaan.

”Minulla tuli koko perhe mukana, joten asuin heidän kanssaan. Aika iso päätös lähteä. En tiedä, olisiko itseltä onnistunut lähteä ulkomaille. Torniosta Ouluun muuttaminenkin tuntui isolta päätökseltä”, Pokka vertaa.

Tampereella Sebők oli Marko Anttilan joukkuekaveri. Kuopiosta tuttuja ovat esimerkiksi kaupungista kotoisin olevat Teemu Hartikainen ja Kasperi Kapanen, jotka tosin eivät samaan aikaan enää pelanneet seurassa.

” ”14 vuotta täällä oli hienoa aikaa. Se tulee päätökseen turnauksen jälkeen.”

Sen sijaan KalPassa pelasi puolustaja Mikael Seppälä.

Kaksikko lähti samana vuonna Kuopiosta Tampereelle, mutta Sebők päätyi Ilvekseen ja Seppälä Tapparaan. Seurakavereista tuli vastustajia.

Yhteydenpito on silti jatkunut. Kaksikko näkee toisiaan silloin tällöin kahvin ja jutustelun merkeissä. Sebők kertoo Seppälän olleen vieraana hänen häissään Budapestissä viime kesänä.

Mutta alussa mainittu ”jerryn heitto” koskee juuri Seppälän kanssa samassa kaukalossa pelattuja otteluita.

”Aika kova kaveri. En hirveästi tykkää pelata häntä vastaan. Ei ota iisisti, vaikka ollaan hyviä kavereita. Varmaan sama on edessä Suomea vastaan”, Sebők sanoo.

Seppälä lupaa tarjota pientä poikittaista mailaa, jos väylät kohtaavat perjantai-iltana.

”Sitä on aina kiva antaa, kun ’Balu’ ei tykkää siitä. Pelin jälkeen laittaa joskus viestiä, että pitikö noin tehdä. Tullaan kyllä hyvin juttuun ja vapaa-ajallakin ollaan tekemisissä”, Seppälä sanoo.

”Hän on tosi sosiaalinen. Ottaa aina kaverit huomioon. Tosi hyvä tyyppi.”

Balázs Sebők (vasemmalla) nosteli Nikolai Hakalan kanssa kahvakuulia Ilveksen harjoituksissa kesällä 2021.

Unkarin ja Suomen kohtaaminen on etukäteen arvioiden Leijonien ylivoimaa. Unkari oli edellisen kerran MM-kisoissa mukana vuonna 2016 Venäjällä, sen jälkeen paikka on ollut B-sarjassa.

”Faktat ovat faktoja. Olemme täällä, koska Valko-Venäjä ja Venäjä putosivat. Mutta kyllä me haluamme pärjätä. Olemme menneet eteenpäin ja meillä on suhteellisen nuori joukkue. On kokeneita jätkiä, ja nuoria pelaajia on tullut lisäksi mukaan”, Sebők sanoo.

Unkarin kohdalla pärjäämistä olisi A-sarjassa säilyminen.

Ranskasta tiistaina otettu jatkoaikavoitto toi tavoitteen pykälän lähemmäksi. Sebők palkittiin ottelussa Unkarin parhaana.

Ensi maanantain peli Itävaltaa vastaan on sarjapaikan osalta ratkaisevassa osassa.

Turnauksen jälkeen Sebőkin uralla alkaa uusi aika. Suomi jää taakse 14 kauden jälkeen.

Hän siirtyy ensi kaudeksi Saksan liigan Iserlohniin. Haikeus ei tutun hallin käytävillä ole vielä iskenyt.

”14 vuotta täällä oli hienoa aikaa. Se tulee päätökseen turnauksen jälkeen.”

Suomi–Unkari perjantaina kello 16.20.