Joko taas?

Sitä kysyivät taatusti miljoonat NBA-koripallon seuraajat viime viikonloppuna.

Tuon reaktion aiheutti Ja Morantin toiminta. Memphis Grizzliesin supertähti nähtiin Instagramissa ystävänsä livelähetyksessä istumassa autossa, ja yhtäkkiä hän otti esille aseen.

Morant, 23, sai keväällä kahdeksan ottelun pelikiellon samanlaisesta, joskin vielä vakavammasta tempauksesta.

Morant lähetti kesken vieraskiertueen omalta Instagram-tililtään livelähetyksen, jossa hän esitteli denveriläisessä yökerhossa asetta.

”Hän vaikutti ottavan asian hyvin vakavasti. Ei pelkästään sitä, miten se vaikuttaisi hänen uraansa, vaan myös turvallisuuden: hän olisi voinut loukata, vammauttaa tai jopa tappaa itsensä tai jonkun toisen”, tuolloin Morantin kanssa vakavan keskustelun käynyt NBA:n komissaari Adam Silver sanoi tiistaina ESPN:n haastattelussa.

”Hän on tähti jolla on valtavasti seuraajia. Yksi huolistani, jonka hän tuntui jakavan, on se, että miljoonat ellei jopa kymmenet miljoonat lapset ympäri maailmaa näkevät hänen toimivan noin.”

Kun tieto uusimmasta videosta levisi julkisuuteen, Grizzlies sulki Morantin välittömästi toistaiseksi ulos toiminnastaan.

”Olin rehellisesti sanottuna järkyttynyt nähtyäni videon”, myönsi Silver.

Suomen maajoukkueen entinen kapteeni Shawn Huff perkaa nykyään NBA:n käänteitä Keskelle keksintöä -podcastissa.

Huff muistuttaa, ettei Morant ole tiedettävästi syyllistynyt tällä kertaa mihinkään laittomaan.

”Yksityishenkilölle aseen kanssa poseeraaminen saattaa olla Yhdysvalloissa aivan normaalia – mikä on itsessään aika karmeaa”, Huff toteaa.

”Morant ei kuitenkaan nauti samoista eduista kuin yksityishenkilöt. Hän on etuoikeutetussa asemassa ja edustaa monia tahoja, kuten NBA:ta, Grizzliesiä ja Nikea, ja siltä kantilta tällainen aseen kanssa heiluminen IG:ssä on aika vastuutonta.”

Huff uskoo, että Morantille tulossa oleva rangaistus voi olla tiukka.

”Hän teki saman virheen muutama kuukausi sitten, ja asia käytiin läpi kai aika tiukasti. Silloisten pahoittelujen jälkeen se toistuu, ja se on hänen kannaltaan ikävää.”

Kuka? Ja Morant Ja Morant lämmittelyissä ennen pudotuspelien ensimmäisen kierroksen kuudetta ottelua. Memphis Grizzlies kärsi tuossa pelissä ratkaisevan neljännen tappion Los Angeles Lakersille. Temetrius Jamel Morant, syntynyt 10. elokuuta 1999 Dalzellissä Etelä-Carolinassa.

Ammattilaiskoripalloilija, pelipaikaltaan pelintekijä. Edustaa NBA:ssa pelaavaa Memphis Grizzliesiä.

Pituus 188 cm, paino 79 kg.

NBA:n kesän 2019 varaustilaisuuden toinen valinta.

Kaksinkertainen NBA-tähdistöpelaaja. Kehittynein pelaaja ja all-NBA:n kakkosjoukkueen jäsen (2022). Vuoden tulokas (2020).

Kentällä pelintekijän roolia hoitava Morant on yksi NBA:n valovoimaisimmista nuorista tähdistä.

Hintelä takamies erottuu erityisesti nopeudellaan ja räjähtävyydellään, jota Morant osaa hyödyntää erinomaisesti.

”Pelityyli on todella näyttävä, mutta myös aika tehokas. Hän muistuttaa nuorta Derrick Rosea”, Huff vertaa.

”Merkillepantavaa on erityisesti rohkeus siinä, miten hän menee korille. Hän ei paljoa väistele vaan tulee suoraan päin.”

Sosiaalisen median aikakaudella näyttävästä Morantista on tullut erityisesti nuorten suosikki, lisää Huff. Hänen suorituksensa muuntuvat hurjiksi someklipeiksi hienosti.

Kuten komissaari Silverkin totesi, Morantin asema esikuvana tekee aseiden kanssa esiintymisestä vielä ongelmallisempaa.

Ampuma-aserikoksia tapahtuu Yhdysvalloissa erityisesti nuorten mustien miesten keskuudessa.

”Tämä on todella mielenkiintoinen tapaus tuossa mielessä. Tässähän olisikin asiaa kokonaisen podcastin verran”, Huff huokaisee.

Morant on kotoisin noin 40 000 asukkaan Sumterista Etelä-Carolinan osavaltiosta. Koripallon pariin hänet johdatteli hänen isänsä – Tee Morant on nykyäänkin tuttu näky poikansa peleissä.

”Hän ei voi käyttää edes tekosyynä sellaista, että hän tulisi huonoista olosuhteista. Hän tulee aika keskiluokkaisesta perheestä ja on käsittääkseni käynyt yksityiskouluja”, Huff toteaa.

”Hän on NBA-miljonääri, ei jengiläinen. Se tekee tästä vielä älyttömämpää: hän on tuossa asemassa NBA:ssa ja ikään kuin voittanut tämän elämän pelin. Hänen ei tarvitsisi enää todistella mitään ja pullistella.”

”Ehkä se on sellaista toksisen maskuliinisuuden kulttuuria, etteivät nämä NBA-saavutuksetkaan riitä.”

Tee Morant (takana) ja televisiopersoona sekä entinen NFL-tähti Shannon Sharpe halasivat tammikuussa pelatun ottelun jälkeen. Sharpe joutui pelin aikana verbaaliseen kiistaan Morantin ja useiden Grizzlies-pelaajien kanssa.

Morantin asekohut eivät ole rajoittuneet Instagram-lähetyksiin.

Viime kesänä hänen kotipihallaan pidettyjen katukorispelien yhteydessä Morantin kerrotaan joutuneen sanaharkkaan 17-vuotiaan pojan kanssa.

Välikohtaus äityi fyysiseksi, ja Morantin sekä hänen ystävänsä väitetään lyöneen poikaa useita kertoja.

The Washington Post kertoi, että pojan mukaan Morant olisi käynyt sisällä hakemassa aseen, jota tämä oli pitänyt näkyvissä.

Morant vetosi iskujen osalta itsepuolustukseen. Hän puolestaan väitti pojan uhanneen häntä ja hänen perhettään.

Tammikuussa pelatun ottelun yhteydessä Morantin ystävälle tuli kiistaa vierasjoukkue Indiana Pacersin jäsenten kanssa, ja tämä poistettiin ottelusta. The Athletic kertoi, että Morantin lähipiiri oli käyttäytynyt ottelun jälkeen aggressiivisesti Pacersin jäseniä kohtaan.

Kiistan jälkeen autosta, jossa Morant oli, osoitettiin Pacersin jäsenten suuntaan myös laserilla. Pacers-leirissä uskottiin, että laser oli peräisin aseesta. NBA:n sisäinen tutkinta ei löytänyt tästä todisteita.

Memphis Grizzliesin Dillon Brooks (vas.) ja Ja Morant vaihtopenkillä 28. huhtikuuta pelatussa ottelussa.

Koko Grizzliesin maine NBA:ssa on muuttunut nopeasti. Nuoresta ja ennakko­luulottomasta haastajasta on tullut inhottu öykkäri.

Iso vaikutus asenteiden muutokseen on Morantin hölmöilyiden lisäksi ollut roolipelaaja Dillon Brooksilla, josta on tullut yksi NBA:n vihatuimmista pelaajista.

Tällä kaudella Grizzliesille tuli lähtö pudotuspeleistä ensimmäisellä kierroksella Los Angeles Lakersin kynsissä. Brooks herätti kohua erityisesti käytöksellään lajilegenda LeBron Jamesiä kohtaan.

Brooks kutsui Grizzliesin voittaman toisen pelin jälkeen Jamesiä vanhaksi ja sanoi ettei kunnioita tätä. Seuraavasta pelistä Brooks ajettiin ulos, kun hän puolustaessaan löi Jamesiä sukukalleuksille.

”Kun nämä nuoret joukkueet tulevat ja menestyvät, niin kova itseluottamus ja usko itseensä muuttuu helposti uhoksi ja huuteluksi. Vielä kun mitään saavutuksia ei ole, muuttuu mielikuva joukkueesta todella nopeasti”, Huff kertoo.

”Voi olla, että Grizzlies myös reagoi tähän jollain tavalla. Mutta on myös selvää, että koska Ja Morant on sen luokan pelaaja mitä hän on, tulee hän saamaan enemmän mahdollisuuksia kuin rivipelaaja saisi.”